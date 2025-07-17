Клюнул на классическую наживку: в Житомирской области рыбак похвастался большим уловом (фото)

Место удачной рыбалки остается в секрете

В водоеме Житомирской области местному рыбаку удалось поймать настоящий трофей – карпа весом 7,5 кг. Эту рыбу удалось поймать на классическую украинскую наживку — жмых, изготавливаемый из подсолнечного жома.

Об этом сообщил пользователь Дмитрий Розовецкий в сообществе "Рыбак в Житомире и Житомирской области".

Дмитрий Розовецкий похвастался уловом

Публикация вызвала оживленное обсуждение среди пользователей, шутивших о "рыбалке на подсолнечниках". В комментариях отметили, что именно жмых — один из самых эффективных наживок на карпа, особенно в летний период, когда рыба активно питается.

Место удачной рыбалки остается в секрете.

Чем известна трофейная рыба

Карп – одна из самых распространенных рыб в пресноводных водоемах Европы и Азии, которую начали одомашнивать еще тысячи лет назад в Китае. Внешний вид карпа зависит от места его обитания: тело может иметь желто-зеленую, бронзовую или темно-коричневую окраску. Большинство особей имеют чешую, хотя некоторые разновидности – полностью или частично без чешуи.

Карп

Эти рыбы обитают преимущественно в озерах и реках со спокойным течением и заиленным дном. В естественных условиях карп может жить до 30 лет и достигать массы более 20 кг. Благодаря активному аппетиту – питается личинками, рачками, мелкими рыбами, а иногда даже мальками своего вида – он быстро набирает вес.

Существует 3 основных вида карпов:

Чешуйчатый карп — покрыт равномерной чешуей по всему телу, вынослив и легко приспосабливается к разным условиям.

Зеркальный имеет большие разбросанные чешуи, преимущественно вдоль спины; более требовательный к корму.

Голый карп — почти нет чешуи, кроме единичных участков возле плавников и хвоста.

Филе карпа считается диетическим продуктом благодаря небольшой калорийности и содержанию полезных микроэлементов.

Как видим, эта популярная "добыча" стала для рыбака мучительным чудом!

Ранее "Телеграф" сообщал, что рыболовные круги Житомирщины всколыхнула еще одна новость о трофее — на этот раз весом 14 килограммов. По предположениям, речь идет о пестром толстолобом — одном из самых больших и эффектных жителей наших пресноводных водоемов.