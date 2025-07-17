Клюнул на классическую наживку: в Житомирской области рыбак похвастался большим уловом (фото)
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Место удачной рыбалки остается в секрете
В водоеме Житомирской области местному рыбаку удалось поймать настоящий трофей – карпа весом 7,5 кг. Эту рыбу удалось поймать на классическую украинскую наживку — жмых, изготавливаемый из подсолнечного жома.
Об этом сообщил пользователь Дмитрий Розовецкий в сообществе "Рыбак в Житомире и Житомирской области".
Публикация вызвала оживленное обсуждение среди пользователей, шутивших о "рыбалке на подсолнечниках". В комментариях отметили, что именно жмых — один из самых эффективных наживок на карпа, особенно в летний период, когда рыба активно питается.
Место удачной рыбалки остается в секрете.
Чем известна трофейная рыба
Карп – одна из самых распространенных рыб в пресноводных водоемах Европы и Азии, которую начали одомашнивать еще тысячи лет назад в Китае. Внешний вид карпа зависит от места его обитания: тело может иметь желто-зеленую, бронзовую или темно-коричневую окраску. Большинство особей имеют чешую, хотя некоторые разновидности – полностью или частично без чешуи.
Эти рыбы обитают преимущественно в озерах и реках со спокойным течением и заиленным дном. В естественных условиях карп может жить до 30 лет и достигать массы более 20 кг. Благодаря активному аппетиту – питается личинками, рачками, мелкими рыбами, а иногда даже мальками своего вида – он быстро набирает вес.
Существует 3 основных вида карпов:
- Чешуйчатый карп — покрыт равномерной чешуей по всему телу, вынослив и легко приспосабливается к разным условиям.
- Зеркальный имеет большие разбросанные чешуи, преимущественно вдоль спины; более требовательный к корму.
- Голый карп — почти нет чешуи, кроме единичных участков возле плавников и хвоста.
Филе карпа считается диетическим продуктом благодаря небольшой калорийности и содержанию полезных микроэлементов.
Как видим, эта популярная "добыча" стала для рыбака мучительным чудом!
Ранее "Телеграф" сообщал, что рыболовные круги Житомирщины всколыхнула еще одна новость о трофее — на этот раз весом 14 килограммов. По предположениям, речь идет о пестром толстолобом — одном из самых больших и эффектных жителей наших пресноводных водоемов.