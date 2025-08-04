"Точно не для нас": у Зеленского прокомментировали заявление Пескова о встрече с Путиным

Позиция Украины не изменилась и остается четкой

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова относительно встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он отметил, что слова россиянина похожи на затягивание времени.

Об этом Ермак написал в Telegram. Он подчеркнул, что позиция Украины не изменилась и остается четкой.

"Заявление Пескова о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем никакой конкретики", — написал глава ОП.

Андрей Ермак добавил, что Украина готова к встрече лидеров. В то же время, партнеры нашей страны и те, кто действительно ценят мир, поддерживают позицию Украины насчет того, что встреча лидеров должна состояться.

Глава Офиса выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за его последовательность завершения войны, а также за желание приблизить эту встречу.

"Если вопрос только в подготовке — это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное "не исключаем" без конкретной даты — неприемлемо", — резюмировал Ермак.

Что предшествовало

В понедельник, 4 августа, Дмитрий Песков сказал, что Путин готов встретиться с Зеленским, но после "необходимой подготовки". В заявлении в Кремле не дали никакой конкретики, лишь выразили так называемую "готовность".

"Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана. Напомню, что сам президент (Путин — ред.) не исключает проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет сделана вся необходимая часть работы", — заявил он.

Он также упомянул решение президента Трампа отправить две ядерные подводные лодки поближе к России в ответ на заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Песков заявил, что "в такую полемику не хотелось бы никак вовлекаться и не хотелось бы это никак комментировать".

15 июля 2025 года Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление – американский президент сказал, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он был 50 дней, то теперь будет 10-12. По данным представителя США в ООН, Трамп хочет заключить соглашение до 8 августа.

Ранее "Телеграф" писал, что спецпредставитель США Стив Виткофф поедет в Россию. Трамп рассказал подробности и снова пообещал санкции против Москвы.