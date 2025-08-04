Дочь-бастард Путина опубликовала пикантные фото и прошлась по папочке-садисту

Комментарии под постами закрыты

Вероятная внебрачная дочь главы России Владимира Путина Луиза Розова впервые с начала полномасштабной войны заговорила и опубликовала новые фото в сети. Девушка косвенно раскритиковала главу Кремля.

В своем Instagram Луиза Розова, которую называют дочерью Путина от акционера банка "Россия" Светланы Кривоногих, опубликовала два фото с довольно интересными подписями. Интересно, что один из постов на французском языке.

Первая фотография появилась в сети ровно неделю назад 28 июля. На нем девушка позирует на черном фоне в повседневной одежде, но большое внимание привлекает подпись. К слову, комментарии под постом закрыты.

"И среди всех тайн земли я хочу понять, что не так с реальностью вокруг меня", — говорится в сообщении.

Луиза Розова, которую называют дочерью Путина

Однако в медиа пишут, что сначала девушка написала совсем другие слова, довольно прозрачно намекавшие на Путина и войну в Украине. Луиза отметила, что ей приятно оттого, что она снова показала свое лицо миру, но есть нюанс.

"Это каждый день напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который унес миллионы жизней и разрушил мою жизнь", — написала девушка.

Луиза Розова, которую называют дочерью Путина

Через несколько дней Луиза выложила уже второе фото тоже с затемненным фоном и без указанной геолокации. Девушка написала, что как бы она не пряталась, ее фото все равно попадут в прессу.

Заметим, что с февраля 2022 девушка писала, что она покинула Россию и довольно часто находится во Франции. Бывало, что свое пребывание за границей она называла жизнью в "золотой клетке".

О войне Луиза открыто не говорила, кроме нескольких сообщений, одно из которых закреплено на ее странице и там написано "Нет войне".

Сообщение Луизы на войну

Сообщение Луизы о войне

Как пишет BILD, разговаривавший со студентами академии ICART, которую Розова успешно закончила, а также с художниками, знавшими ее по работе в галереях. Общее мнение о ней было скорее положительным.

"Очень милая девушка. Виновата ли она в том, кто ее родители?" – говорили собеседники.

Что известно о Луизе

Луиза Розова родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге как Елизавета Кривоногих. Известно, что ее мать была, вероятно, любовницей Путина и после рождения девочки внезапно разбогатела. Известно, что Луиза окончила художественную академию в Париже и организовывала антивоенные выставки, но никогда не комментировала войну в Украине и возможное родство с Путиным напрямую. Однако в ее свидетельстве о рождении графа "отец" пустая, но указано отчество "Владимировна".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин десятилетиями посещает таинственный остров, где принимает роковые решения.