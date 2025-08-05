Пытался избежать задержания? В Киеве мужчина взорвал квартиру, есть пострадавшие

Над многоэтажкой столб густого дыма

В Дарницком районе Киева, по улице Бориспольской, произошел взрыв. Подозреваемый в преступлении пустил газ и взорвал квартиру. В результате взрыва пострадал полицейский и сам фигурант.

Раненому полицейскому оказывается необходимая помощь, а взрывник задержан на месте происшествия. Об этом сообщили в полиции Киева. Впрочем, правоохранители не сообщили, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Взрыв в Киеве произошел 5 августа

Взрыв в Дарницком микрорайоне Киева

Последствия взрыва – фото полиции

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям стражей порядка пострадавших больше нет, полицейские вовремя вывели жильцов из дома", — говорится в сообщении ГУНП Киева в соцсетях. На видео с места происшествия виден большой столб черного дыма, развевающийся над многоэтажкой. Жителей многоэтажки эвакуировали, пока они не могут возвращаться домой. На кадрах с места происшествия также видно, что у дома находятся медики и полицейские.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошел взрыв — во время задержания или, возможно, взрывник представлял угрозу местным жителям. Полицейские обещают сообщить все подробности впоследствии, ждем более подробной информации.

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