Депутат, совершивший теракт в сельсовете на Закарпатье, услышал приговор

Самого взрывателя едва спасли

Закарпатский суд объявил приговор депутату Керецковского сельского совета Сергею Батрину, который в декабре прошлого года совершил подрыв гранат во время заседания сессии. Согласно решению суда, депутат приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Напомним, что трагический инцидент произошел 15 декабря в помещении Керецковского сельского совета в Закарпатье. На ролике видно, что депутат вошел в зал заседаний во время проведения сессии. По данным полиции Закарпатской области, мужчина привлек к себе внимание присутствующих, после чего получил и активировал три взрывных устройства.

В результате тройного взрыва пострадали 26 человек. Шесть человек получили тяжелые ранения. Несмотря на усилия медиков, оказывавших неотложную помощь, двое пострадавших погибли.

Суд признал Сергея Батрина виновным в совершении террористического акта, приведшего к гибели людей, а также в незаконном обращении с взрывными устройствами.

Правоохранители задокументировали использование трех боевых гранат. На обнародованных записях с места происшествия видно, как депутат сначала активировал две гранаты, бросив их на пол, после чего раздался третий взрыв.

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