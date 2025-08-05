Рус

Намагався уникнути затримання? У Києві чоловік підірвав квартиру, є постраждалі

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вибух 5 серпня на вулиці Бориспільській Новина оновлена 05 серпня 2025, 16:29
Вибух 5 серпня на вулиці Бориспільській. Фото Колаж, "Телеграф"

Над багатоповерхівкою стовп густого диму

У Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориспільській, стався вибух. Підозрюваний у злочині пустив газ і підірвав квартиру. Під час вибуху постраждав поліцейський та сам фігурант.

Пораненому поліцейському надається необхідна допомога, а підривник затриманий на місці події. Про це повідомили у поліції Києва. Втім, правоохоронці не повідомили, у якому стані перебувають постраждалі.

Вибух у Києві стався 5серпня
Вибух у Дарницькому мікрорайоні Києва
Наслідки вибуху - фото поліції

"Завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців потерпілих більше немає, поліцейські вчасно вивели мешканців з будинку", — йдеться у повідомленні ГУНП Києва у соцмережах. На відео з місця події видно великий стовп чорного диму, який розвіюється над багатоповерхівкою. Мешканців багатоповерхівки евакуювали, наразі вони не можуть повертатися додому. На кадрах з місця події також видно, що біля будинку є медики та поліцейські.

Наразі невідомо, за яких обставин стався вибух — чи під час затримання, чи, можливо, підривник становив загрозу місцевим мешканцям. Поліцейські обіцяють повідомити всі подробиці згодом, чекаємо на детальнішу інформацію.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про трагедію в Одесі. До подружжя прийшов знайомий та підірвав гранату

Теги:
#Київ #Вибух #Дарниця