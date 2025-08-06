"Вы выиграли джекпот": украинка показала видео с купе "Укразализныци" и вызвала зависть в сети
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Пользователи сети отметили, что пассажирке крупно повезло
Проблема закрытых окон в поездах "Укрзализныци" все еще остается актуальной. Многие жалуются, что летом поездки становятся сложными из-за жары и отсутствия кондиционеров. Однако двум украинкам удалось отыскать вагон, в котором они прокатились "с ветерком".
Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети TikTok. Автор ролика показала купе, в котором есть возможность открывать окна.
Благодаря этому поездка на верхних полках оказалась весьма комфортной.
В комментариях под видео появились шутки, что девушкам очень повезло, ведь в основном пассажирам приходится ехать в жаре из-за отсутствия возможности открыть окна.
Как найти вагон с кондиционером
В 2025 году "Укрзализныця" постаралась сделать поездки в летний период более комфортными. Более 1100 пассажирских вагонов с кондиционерами были подготовлены к работе в жару.
"При покупке билетов ищите отметку со снежинкой — она означает, что в вагоне работает кондиционер. Да, еще не все вагоны имеют системы охлаждения, но мы ежедневно работаем над обновлением и модернизацией парка", — говорится в сообщении Укрзализныци.
Для плацкартных вагонов, где раньше не предполагалось кондиционирование, найдено решение — установлены промышленные кондиционеры. 4 таких вагона уже готовы к рейсам, еще 2 — на завершающем этапе работ. Планируется расширение этого подхода на другие виды вагонов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной 2025 года львовская журналистка пожаловалась в социальных сетях на жару в вагоне "Укрзализныци". Она показала фото, на котором видно, что в коридоре температура воздуха поднялась выше 25 градусов. По ее словам, в купе было еще более жарко.