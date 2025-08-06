Трамп "забув" про 100% мито для друзів Путіна: наскільки це тривожний дзвіночок

Трамп знову змінює свою позицію

Президент США Дональд Трамп зробив суперечливу заяву щодо свого ультиматуму Росії. Тепер американський лідер різко забув про 100% мито, що ставить під сумнів взагалі всі його слова про це.

"Телеграф" розібрався в тому, що не так з новими висловлюваннями Трампа.

Що сказав Трамп

Президент США, відповідаючи на запитання про те, чи виконає Трамп погрозу про введення санкцій проти торгових партнерів Росії, зокрема Китаю, відповів, що робитиме це "досить активно".

"Побачимо, що відбудеться протягом досить короткого періоду часу", — уточнив Трамп.

При цьому Трамп сказав, що "ніколи не називав відсоток" мита, яке він збирається запровадити для торгових партнерів Росії.

"Я ніколи не називав відсотки", — сказав Трамп.

Трамп "забув" свої ж слова

Слова про те, що Трамп не "називав відсотки", не відповідають дійсності і повністю суперечать його попереднім висловлюванням. 14 липня Трамп пригрозив запровадити 100% мита для країн-покупців російської нафти. Тоді він пообіцяв Москві санкції через 50 днів, якщо Кремль не піде на перемир’я в Україні. Пізніше він скоригував цей термін до 10-12 днів. У результаті ультиматум закінчиться 8 серпня.

Про що може говорити нова заява президента США?

Видання Bloomberg припускає, що цей риторичний відступ дозволяє припустити, що Трамп, можливо, не має наміру повністю реалізувати свої попередні загрози.

Крім цього, 5 серпня Трамп дав зрозуміти, що підсумкове рішення залежатиме від підсумків поїздки спецпосланника президента США Стівена Віткоффа, яка запланована на середу:

"Побачимо, що з цього вийде. Тоді ми й ухвалимо рішення".

Уіткофф вже перебуває у Москві. Там його повели прогулятися парком і 6 серпня планується його зустріч з російським керівництвом. Рівень зустрічі поки що не відомий, але не виключено, що він може поговорити і з Путіним.

У США "переборщили" з погрозами?

Крім "забудькуватості" та очікування результатів поїздки Віткоффа у ЗМІ називають ще й, можливу, суто економічну причину. Як писали раніше в CNN, запровадження вторинного мита може обернутися ударом і по американській економіці. За словами аналітиків, опитаних телеканалом, це може призвести до подорожчання споживчих товарів, зниження рентабельності американських компаній та підвищення цін на нафту.

Співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Клейтон Сігл вважає, що набагато нижчі рівні мит в діапазоні від 10% до 30% "матимуть більшу вагу" і спонукають країни диверсифікувати свої поставки нафти.

"Драконівські заходи будуть сприйматися як блеф", — сказав Сігл.

Ймовірно, що це можуть бути й зовсім не мита, а санкції проти російського "тіньового флоту". Як повідомила напередодні Financial Times, санкції проти флоту розглядаються у Білому домі як відносно простий спосіб посилити економічний тиск на Росію.

Компромісний варіант відмови від негайного перемир’я розглядається і в Москві, повідомляв напередодні Bloomberg з посиланням на джерела. За їхніми даними, йдеться про припинення повітряних ударів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп назвав ціну нафти, яка зупинить війну в Україні.