У кого больше бомба? Трамп готов к ядерной войне с Россией - сравнение арсеналов

В России, в отличие от Запада, уже давно потеряли страх перед ядерным оружием

Регулярные ядерные угрозы России в сторону Запада на прошлой неделе неожиданно спровоцировали жесткий ответ США. Президент Дональд Трамп заверил, что его страна готова к ядерному конфликту.

"Телеграф" разобрался в том, у кого из этих двух стран на самом деле больше шансов на победу в этой смертоносной гонке.

Как Трамп поставил на место россиян

В России, в отличие от Запада, уже давно потеряли страх перед ядерным оружием. Россияне настолько регулярно хвастают и угрожают своей "ядеркой", что для многих эта тема стала довольно обыденной. Убогие акции по типу "Сарматмобилей", чьи участники требуют запустить ракеты на Вашингтон, кажется, потеряли связь с реальностью и не осознают последствий такой войны, а, может, и сами не верят в реализацию своих требований.

Но самое удручающее, что риторику эту поддерживают и на официальном уровне. Бывший временный заменитель Путина на посту президента Дмитрий Медведев стал самым токсичным политиком РФ и регулярно размахивает ядерной дубиной в своем Telegram-канале. Даже обычные люди уже перестали обращать внимание на его потоки бреда и угроз. Но Трамп обратил:

США против России — сравнение ядерных потенциалов

Эти два государства являются самыми сильными ядерными державами в мире. По оценкам ученых, сейчас в мире существует примерно 12 700 боевых ядерных зарядов, из них более 8 000 сконцентрированы в руках 2 стран – США и России (расчеты и данные Federation of American Scientists). Если же считать боеголовки, которые списаны, но пока не уничтожены в США и России, количество возрастает до 11 000 и это более 90% мировых запасов.

Издание Forbes, ссылаясь на Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), подсчитало, что на данный момент Россия обладает 5459 ядерными боеголовками, а США имеют 5177. Вашингтон имеет 1770 развернутых боеголовок против 1718, тогда как Москва имеет больше боеголовок на хранении — 2591 против 1930.

Этими зарядами США может устроить 59 тысяч "Хиросим", а Россия 63 тысячи.

Инфографика Forbes.ua (США обозначены желтым, а Россия - зеленым)

При этом количество боеголовок — это только полдела. Очень важно иметь еще и средства, которые могут эти боеголовки доставить к врагу. И хотя у обеих стран есть ядерная триада (ракеты, подлодки и стратегическая авиация), у России возможности в этом плане гораздо скромнее:

400 ракет Minuteman III, 14 субмарин "Огайо" и 65 бомбардировщиков у США;

против 333 ракет, 12 субмарин "Дельфин" и "Борей" и 58 самолетов Ту-160 и Ту-95МС в России.

Более того, важную роль отыгрывают и вложения в свои ядерные силы, чтобы все исправно работало и модернизировалось. А в этом плане у россиян колоссальное отставание от США:

В 2024 году США потратили на ядерные силы $56,8 млрд, а Россия всего $8,1 млрд.

Вывод: если по количеству боеголовок можно говорить о паритете между Россией и США, то по возможностям использования своего ядерного арсенала россияне проигрывают американцам. А отставание в финансировании своих сил со временем будет только увеличивать эту пропасть между странами.

Сравнения ядерных потенциалов России и США - Forbes

Реальна ли сейчас ядерная война?

Военный обозреватель Олег Стариков в комментарии "Телеграфу" высказал мнение, что, несмотря на различные заявления, в настоящий момент геополитическая обстановка не предполагает перерастание конфликта в ядерную войну. По его словам, реакция Трампа на высказывания Медведева была оправдана и правильна. Однако последующие сдержанные заявление из Вашингтона и Москвы (от людей, которые реально имеют доступ к ядерной триаде) могут говорить о том, что на наивысшем уровне обе стороны адекватно оценивают ситуацию.

По поводу вероятного перемещения подводных лодок США, то эти шаги Стариков оценивает скорее как элемент давления, нежели эскалации.

Насчет ядерных потенциалов:

"Прежде всего нужно считать не боеголовки у стран, а считать количество оружия, которое установлено именно на носителях", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, где Трамп способен заменить Россию на энергетических рынках, а где нет.