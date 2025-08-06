Внезапно: Трамп угрожает мировым фармкомпаниям монструозными пошлинами на лекарства

Трамп хочет вернуть производство фармацевтической продукции в США

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой ввести на импортируемые в США лекарства пошлины в размере до 250%. Таким образом, Трамп хочет вернуть производство фармацевтической продукции в Соединенные Штаты.

Об этом Трамп заявил в интервью американскому телеканалу CNBC. Президент заверил, что его намерения серьезны: да, сначала будет введена не очень большая пошлина, как предупреждение.

"Мы введем сначала небольшую пошлину на фармацевтику. Но через год, максимум за полтора, она вырастет до 150%, а затем до 250%, потому что мы хотим, чтобы лекарства производились в нашей стране", – заявил Трамп.

Американское издание The Hill пишет, что интервью Трамп дал еще 4 августа, но фармацевтические компании уже начали активно реагировать на угрозы пошлин. Они разворачивают инвестиции в фармацевтику США. В частности, известная компания AstraZeneca заявила, что вложит в расширение американских мощностей не менее 50 миллиардов долларов.

Также об инвестициях заявили компании Johnson & Johnson и Eli Lilly. Первая инвестирует в научно-исследовательские разработки в США не менее 55 миллиардов долларов, а вторая планирует построить в США четыре новых предприятия, потратив на это 27 миллиардов.

Напомним, что 1 августа Трамп подписал указ об установлении пошлин для большинства торговых партнеров США. Новые пошлины коснутся десятков стран мира, но не коснутся Китая и России. Действовать они начнут с 7 августа.

Кроме того, в администрации Трампа впервые открыто обвинили Индию в том, что она финансирует российскую войну против Украины. Нью-Дели, заявили у Трампа, делает это путем закупки нефти у российского режима. Поэтому Индия получит наказание — с 1 августа она платит 25% пошлины на экспорт, и это без учета штрафных санкций за торговлю с россиянами.