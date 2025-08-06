Живет в тени мужа, но имеет большое влияние: как выглядит жена спецпосланника Трампа Уиткоффа

Эту женщину называют "тихой силой" в семейном бизнесе

Стивен Уиткофф — спецпредставитель Трампа, который 6 августа снова прилетел в Москву на переговоры. И если он больше занимается политикой и является медийной личностью, то его жена ведет куда менее публичный образ жизни, но имеет серьезное влияние в семейном бизнесе.

"Телеграф" расскажет, как выглядит и чем занимается избранница Стивена Уиткоффа Лорен Раппопорт.

Стивен Уиткофф на встрече с Путиным в Кремле. Фото: Getty Images

Лорен Раппопорт — что о ней известно?

Жена спецпредставителя США Стива Уиткоффа, который ездит на переговоры в Россию, Лорен Раппопорт — известная бизнес-вумен. Пока муж строит политическую карьеру, она вместе с сыновьями занимается семейным бизнесом в компании по недвижимости Witkoff Group.

Лорен Раппопорт. Фото: Getty Images

Точный возраст Лорен неизвестный, но в некоторых источниках упоминается, что ей 60+ лет. Как и где она познакомилась со Стивеном тоже неизвестно, но поженились они 1987 году. В семье родилось трое сыновей — Зак, Алекс и Эндрю. В 2011 году семья пережила трагедию — 22-летний Эндрю умер от передозировки опиоидов.

Лорен предпочитает оставаться тени мужа-политика. Фото: Getty Images

Лорен Раппопорт имеет юридическое образование. Она с отличием окончила Университет Рочестера. Там она была избрана в общество Phi Beta Kappa и дополнительно получила степень доктора права. Также Лорен успешно отучилась в Национальном юридическом центре Университета Джорджа Вашингтона.

В начале карьеры Лорен работала как юрист корпоративного права. В 80-х она стала юристом в престижной нью-йоркской юридической фирме Botein, Hays & Sklar, а также в фирме Dreyer & Traub. В то время она занималась сделками по недвижимости. Вскоре после замужества, Лорен родила детей и стала больше времени уделять семейным делам.

Лорен Раппопорт (справа). Фото: Getty Images

Известно, что сейчас жена Уиткоффа вместе с сыновьями работает в семейном бизнесе. Лорен занимает должность исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу в Witkoff Group. Она имеет большое влияние в семье, хотя предпочитает оставаться в тени мужа-политика. Раппопорт также много внимания уделяет благотворительности, посещает разные мероприятия и поддерживает благотворительные проекты.

Лорен Раппопорт (слева). Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена госсекретаря США Марко Рубио. Эффектная блондинка с интересным прошлым.