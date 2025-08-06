Укр

Генерал Апостол о военных из КНДР: "Мясо" с промытыми мозгами нельзя недооценивать

Автор
Игорь Тимофеев
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Россиянам не хватает собственного "мяса", поэтому в бой бросают северокорейское
Россиянам не хватает собственного "мяса", поэтому в бой бросают северокорейское. Фото Коллаж "Телеграфа"

Северные корейцы улучшили свои навыки, говорит командующий ДШВ.

Для освобождения Курской области РФ от ВСУ россияне привлекли войска КНДР. Северные корейцы использовали тактику боевых действий 80-90-летней давности, однако со временем с ними начали работать российские военные, передавая свои знания и навыки.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил отличия военных КНДР от наших контрактников.

Больше читайте в публикации: "Готовлю сразу два сюрприза россиянам, они будут умирать пачками", — новый командующий ДШВ, Герой Украины Олег Апостол (первое интервью).

По его словам, было весело наблюдать за северными корейцами во время их первых попыток штурмовать наши позиции.

— Как в фильмах о Второй мировой: рота идет в наступление цепью. А за ней разворачивается минометная батарея. Бригады их уничтожили. Конечно, они учились и вынуждены были адаптироваться к реалиям современной войны, — говорит генерал.

По его мнению, у бойцов из КНДР была не столько супермотивация, сколько страх.

— Они понимали, что в случае плена их родственники и близкие дома будут уничтожены, поэтому взрывали себя гранатами. Убивали себя, только бы не попасть в плен, — вспоминает командующий ДШВ.

Он сравнил военных КНДР с нашими контрактниками, сдерживавшими начало вторжения РФ.

— С военной точки зрения корейцы не показали чего-то чрезвычайного или крутого. Наши контрактники образца начала 2022 года на голову сильнее. Хотя действительно идеология, промытые мозги и страх заставляют корейцев сунуть "мясом" вперед. А в общем, они улучшили свои навыки, и недооценивать их мы не можем. Сюда входит: сколько им лет, сколько они в армии и из какого подразделения — это влияет на их действия на поле боя, — подчеркнул Герой Украины.

Комментируя очередную поставку военных из КНДР и изменение технического восприятия ими войны в Украине, Олег Апостол отметил:

— С ними точно работают мо*кали. Русские передают им определенные знания и навыки. Хотя технологически северокорейским военным, конечно, далеко до нас, да и до пи*аров тоже.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", что российских военных готовят всего две недели, после чего бросают в бой, пока те не погибнут.

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#КНДР #Корейцы #Олег Апостол