Генерал Апостол о военных из КНДР: "Мясо" с промытыми мозгами нельзя недооценивать

Северные корейцы улучшили свои навыки, говорит командующий ДШВ.

Для освобождения Курской области РФ от ВСУ россияне привлекли войска КНДР. Северные корейцы использовали тактику боевых действий 80-90-летней давности, однако со временем с ними начали работать российские военные, передавая свои знания и навыки.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил отличия военных КНДР от наших контрактников.

Больше читайте в публикации: "Готовлю сразу два сюрприза россиянам, они будут умирать пачками", — новый командующий ДШВ, Герой Украины Олег Апостол (первое интервью).

По его словам, было весело наблюдать за северными корейцами во время их первых попыток штурмовать наши позиции.

— Как в фильмах о Второй мировой: рота идет в наступление цепью. А за ней разворачивается минометная батарея. Бригады их уничтожили. Конечно, они учились и вынуждены были адаптироваться к реалиям современной войны, — говорит генерал.

По его мнению, у бойцов из КНДР была не столько супермотивация, сколько страх.

— Они понимали, что в случае плена их родственники и близкие дома будут уничтожены, поэтому взрывали себя гранатами. Убивали себя, только бы не попасть в плен, — вспоминает командующий ДШВ.

Он сравнил военных КНДР с нашими контрактниками, сдерживавшими начало вторжения РФ.

— С военной точки зрения корейцы не показали чего-то чрезвычайного или крутого. Наши контрактники образца начала 2022 года на голову сильнее. Хотя действительно идеология, промытые мозги и страх заставляют корейцев сунуть "мясом" вперед. А в общем, они улучшили свои навыки, и недооценивать их мы не можем. Сюда входит: сколько им лет, сколько они в армии и из какого подразделения — это влияет на их действия на поле боя, — подчеркнул Герой Украины.

Комментируя очередную поставку военных из КНДР и изменение технического восприятия ими войны в Украине, Олег Апостол отметил:

— С ними точно работают мо*кали. Русские передают им определенные знания и навыки. Хотя технологически северокорейским военным, конечно, далеко до нас, да и до пи*аров тоже.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", что российских военных готовят всего две недели, после чего бросают в бой, пока те не погибнут.