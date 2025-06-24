Не берите эти банкноты или сразу меняйте: какие гривны чаще всего подделывают

Интересно, что фальшивки часто выглядят достаточно убедительно, особенно для людей, редко обращающих внимание на элементы защиты

В современном мире, где цифровые расчеты постепенно вытесняют наличные деньги, все же многие украинцы ежедневно сталкиваются с бумажными деньгами. Но вместе с тем сохраняется и риск попасть на крючок фальшивомонетчиков.

В 2024 году эксперты Национального банка Украины зафиксировали рост количества поддельных банкнот, и, как выяснилось, больше всего мошенники "охотятся" именно на одну купюру.

По официальным данным, 78% всех изъятых подделок в прошлом году — это банкноты номиналом 500 гривен. Именно эти деньги фальсифицируют чаще всего, поскольку сочетание высокой стоимости и распространенности в обращении делает их привлекательной мишенью для мошенников.

Инфографика НБУ о количестве изъятых подделок

Интересно, что фальшивки часто смотрятся достаточно убедительно, особенно для людей, редко обращающих внимание на элементы защиты. Однако даже опытный глаз иногда не сразу может отличить подлог. Нередко фальшивые купюры встречаются в магазинах, на рынках, при продаже товаров из рук или при расчетах в общественных местах.

Как отличить подделку

Эксперты говорят, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, достаточно внимательно рассмотреть банкноту и немного ее потрогать. У каждой настоящей гривны более 20 элементов защиты, которые можно проверить просто невооруженным глазом и на ощупь.

На ощупь

Проведите пальцами по лицевой стороне купюры – настоящая бумага имеет особую текстуру, а некоторые изображения (например, портрет или надписи) будут немного выступать над поверхностью.

Против света

Поднесите банкноту к источнику света. Вы должны увидеть:

водяной знак – портрет и цифру номинала;

сквозной элемент — фрагмент числа с обеих сторон, полностью складывающийся только при взгляде на свет;

защитную ленту внутри бумаги — на ней видна мелкая надпись "ГРН", цифра номинала и трезубец.

Поверните купюру под разными углами

На некоторых купюрах цвет цифры или изображения меняется при наклоне – это признак специальной краски (элемент SPARK).

На больших номиналах (100, 200, 500, 1000 грн) имеется блестящая полимерная лента, которая "двигается" при повороте купюры.

Также цифра номинала может появляться только под определенным углом — она видна, когда смотреть на купюру боком.

"В случае возникновения сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальному банку", — говорится в материале учреждения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые украинские банкноты будут постепенно выводить из обращения, однако для большинства граждан это произойдет без всяких неудобств или изменений в повседневной жизни.