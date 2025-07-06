На монетке номиналом в 1 гривну можно хорошо заработать: на что стоит обратить внимание

Такую монету чеканили только для коллекционного набора "15 лет монетного двора"

Цена монеты 1 гривна 2013 зависит от разновидности штампа и состояния монеты. Одна из разновидностей стоит от 400 до 600 грн, вторая – от 2000 до 2500 грн. Монету 1 гривна образца 2013 года чеканили только для коллекционного набора "15 лет монетного двора".

Об этом сообщает специализированный сайт "Монеты-ягодки". Существует две разновидности гривны 2013 года, одна монета дороже, другая — дешевле.

Более дешевую монету 1БА1 называют Владимир Великий из-за изображения князя на ее аверсе. В руках правитель держит символы его вклада в развитие христианства: крест и стилизованное изображение макета Десятинной церкви.

Монета "Владимир Великий" номиналом 1 гривна

Более дорогую монету 2АЭ1 называют Каштаны. На ее аверсе изображены герб Украины, пшеничные колосья и дубовые листья, а вот на реверсе с двух сторон от номинала отчеканены стилизованные ветви цветущих каштанов.

Монета "Каштаны"

Разница в цене объясняется разным тиражом: с Владимиром Великим было выпущено 15 000 монет, поэтому их цена составляет 400 — 600 грн, а с "каштанами" — всего 5000, поэтому они стоят значительно дороже — 2000 — 2500 грн.

Купить или продать монету 1 гривна 2013 можно через аукционы Violity, New Auction или форум "Монеты ИТК". Следует отметить, что коллекционные гривны продают в защитных капсулах или холдерах.

Раньше мы писали, что старую монетку в 2 копейки можно продать за 30 тысяч гривен. Таких было изготовлено пару десятков, и она никогда не была в обращении.