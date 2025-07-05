Мужчины возвращаются с войны другими. Психолог дала советы, как не потерять семью

Она рассказала, как сохранить "мостик" между двумя мирами

Война, которую Россия ведет против Украины, стала тяжелым испытанием для всех украинцев, особенно для защитников и их семей. Женщины остаются сами с детьми, в постоянной тревоге за них и мужа. Случается, что после возвращения военного с фронта семьи не могут найти общий язык и распадаются.

Почему так происходит, рассказала в интервью изданию "Вечерний Киев" психотерапевт Ольга Правдивая. Она сама является женой военного и мамой двух малышей.

"Причин может быть очень много. Жена и дети могут ждать мужа и отца, но когда он возвращается, то все не такое, как было раньше. Люди меняются. Мужчины не могут компенсировать всего, что было в семье без него. Поэтому так важно поддерживать рутинную связь — рассказывать об очень приземленных и простых вещах: что поели, что сделали, когда легли спать. Эти самые простые бытовые детали дают ощущение близости: "Я рядом, я понимаю, чем вы живете". Так не теряется мостик между двумя мирами — войной и семьей", — рассказала она.

По словам Ольги, к сожалению, в Украине пока нет системной практики адаптации военных после возвращения с фронта, а она очень важна. Например, в Израиле военные после демобилизации проходят через центры восстановления, где с ними работают психологи. Только после этого они возвращаются в свои семьи. Это очень важное звено, помогающее мягко перейти к мирной жизни.

Эта практика нужна не только военным, но и всем, кто был на передовой и для кого условно мирная жизнь может стать новым вызовом. Речь идет о медиках, волонтерах. Особенно необходима психологическая помощь возвращающимся после плена или имеющим тяжелое ранение.

"Отдельно хочу заметить, что когда мужчины возвращаются домой после ранения, потери конечностей, каких-то функций (зрения, слуха, др.), из плена, с ПТСР. Для такой семьи необходима профессиональная поддержка психолога", — подчеркнула психотерапевт.

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