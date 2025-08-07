Живет свою лучшую жизнь, пока обстреливают ее родной Харьков: где сейчас модель Елена Кулецкая

Она крутила роман с Микки Рурком и якобы встречалась с Димой Биланом

Пока ее родной Харьков вздрагивает от взрывов, Елена Кулецкая — модель, которая родилась в Украине, продолжает жить и работать в России и молчит о войне в Украине. Ее считают российской моделью, потому что с подросткового возраста она выбрала работать на страну-агрессорку и даже сейчас продолжает жить там свою лучшую жизнь.

Сегодня, 7 августа, модель отмечает свой день рождения. "Телеграф" по этому случаю решил выяснить, что известно об Елене Кулецкой сейчас.

Что известно об Елене Кулецкой

Кулецкая родилась 7 августа 1982 года в Харькове, но известна она как российская модель и телеведущая из-за того, что много лет снималась на пропагандистском телевидении. В Москву она переехала в подростковом возрасте и поступила там в университет. Уже на втором курсе она начала сниматься в промоакциях, что открыло ей дверь в модельный бизнес.

Впоследствии Кулецкая стала сотрудничать с известными брендами – Rolex, Helena Rubinstein, Nina Ricci, Graff, Mary Kay, Orbit. Также она являлась лицом рекламной кампании RAFF и работала с агентствами Group Model Management, IMG Paris, Louisa Models.

Елена Кулецкая родом из Украины

Как телеведущая, она известна из-за участия в шоу Trendy на MTV. Также Кулецкая снялась в проекте "Золушка 2.0" и участвовала в российском шоу "Танцы со звездами". Тогда эти проекты были известны на русских телеканалах.

Именно поэтому и создается впечатление, что Кулецка – российская модель и телеведущая. Однако на самом деле она украинка, хоть и не упоминает об этом ни в соцсетях, ни на телевидении.

В 2021 году в сети распространялись слухи о романе Кулецкой с россиянином Димой Биланом. Их "отношения" продолжались более 4 лет. Все это время певец и модель играли в идеальную пару, а потом даже заговорили о свадьбе. Однако, как оказалось позже, их отношения были просто пиар-ходом.

Ходили слухи о романе Кулецкой с Биланом

Длительные отношения Кулецкой и Билана оказались пиар-ходом

Известно, что Кулецкая крутила роман с Микки Рурком – голливудским актером и звездой "Железного человека-2". Их отношения длились около 8 месяцев и он даже сделал предложение украинке, однако до женитьбы так и не дошло.

Елена Кулецкая и Микки Рурк. Фото: Getty Images

Где сейчас Елена Кулецкая

Сейчас Кулецкая проживает свою лучшую жизнь и даже не упоминает нигде Украину и то, что ее родной Харьков обстреливают россияне. Вместе и мужем и детьми она продолжает жить в Москве. В апреле 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, Кулецкая рассказала в соцсетях, что строит дом в Подмосковье. Для этого ей пришлось продать квартиру в Париже.

Елена Кулецкая живет свою лучшую жизнь

В марте 2022 года, через несколько недель после начала полномасштабного вторжения, Кулецкая, ни слова не сказав о войне, спокойно выкладывала свои фотки из поездки в Дубай. Сейчас Кулецкая путешествует по миру и, конечно же, выкладывает снимки из своих лакшери поездок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас дочь Медведчука. Девочке сейчас 21 год и ее крестный – диктатор Путин.