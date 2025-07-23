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Как на средиземноморским курорте: уникальный городок на Днестре, который нужно посетить этим летом (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Эта туристическая локация точно заслуживает вашего внимания Новость обновлена 23 июля 2025, 19:05
Эта туристическая локация точно заслуживает вашего внимания. Фото Коллаж "Телеграф"

Когда-то в этом месте был популярный у иностранцев курорт с средиземноморским климатом

В Украине есть необычный город, который почти полностью омывается водами Днестра. За счет воды и холмистостей вокруг в нем образовался свой уникальный микроклимат, который сравнивают со средиземноморским. И город этот Залещики, он расположен в Тернопольской области на границе с Черновицкой.

Корреспондентка "Телеграфа" Галина Струс побывала в Залещиках и делится, чем интересен этот город как туристический объект, и почему его обязательно стоит посетить.

Когда-то Залещики были популярным курортом

Город Залещики расположен в долине на левом берегу реки Днестр, которая омывает населенный пункт с трех сторон, образовывая своеобразный полуостров. Этот природный ландшафт делает Залещики уникальным местом со своим микроклиматом, которые сравнивали со средиземноморским.

Залещики на старых фото
Залещики на старых фото

Известно, что в начале XX века, после Первой мировой войны, когда Галиция вошла в состав Польши, город Залещики также стал частью страны. И именно поляки раскрыли курортный потенциал этого места. В 1922 году Залещики получили от польского парламента статус города-курорта и там начали активно строить туристическую инфраструктуру.

Залещики на старых фото
Курорт Залещики на старых фото

На территории Залещиков быстро построили виллы, пансионаты, оборудованы пляжи на берегу Днестра, также там функционировал первый в регион неофициальный нудистский пляж. А к курорту Залещики курсировали прямые поезда со Львова и Варшавы, что делало его особенно популярным среди населения.

Залещики на старых фото
Курорт Залещики на старых фото

Однако слава Залещиков, как здравницы и курорта закончилась с началом Второй мировой войны в 1939 году. В то время была разрушена курортная инфраструктура, а окончательный упадок пришел после большого наводнения в 1961 году. После него уже советская власть не стала возобновлять курортный городок Залещики.

Курорт Залещики
Курорт Залещики на старых фото

Залещики сейчас — почему их стоить посетить?

Сейчас Залещики — это небольшой городок, который входит в Чертковский район Тернопольской области с населением около 9 тысяч человек. Он имеет удобное расположение по трассе из Тернополя до Черновцов на расстоянии 120 и 50 км от областных центров соответственно. Добраться туда можно и собственным авто, и на регулярных маршрутках их Тернополя или Черновцов, и на железнодорожном транспорте.

Залещики
Въезд в Залещики со стороны Черновцов. Фото: "Телеграф"
Залещики, Днестр
Въезд в Залещики через мост со стороны Черновцов. Фото: "Телеграф"

Главной достопримечательностью Залещиков является, конечно же река Днестр. В летний сезон здесь можно позагорать на городском пляже, о котором "Телеграф" уже подробно рассказывал. А вот посмотреть на город с высоты кручи Днестра и сделать красивые фото для соцсетей можно… в Черновицкой области.

Вид на Залещики панорама
Вид на Залещики из села Крещатик. Фото: "Телеграф"

Дело в том, что лучшая смотровая площадка на Залещики находится в селе Крещатик, которое расположены по ту сторону реки. Чтобы попасть в этот населенный пункт, нужно переехать через мост и проехать еще 2-3 километра к селу. Поверьте, оно того стоит — виды оттуда просто потрясающие, а Залещики — как на ладони.

панорама Залещики
Вид на Залещики из села Крещатик. Фото: "Телеграф"
Крещатик, панорама Залещики
Вид на Залещики из села Крещатик. Фото: "Телеграф"

Кроме Днестра и смотровой площадки, в Залещиках также можно посмотреть такие достопримечательности, как:

  • Костел святого Станислава 18 столетия.
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 19 столетия.
  • Восстановленная часовня Божьей Матери (1992).
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1999).
  • Церковь Пресвятого Сердца Христова (2002).
  • Дворец баронов Бруницкого (перестроен в 1831 году с охотничьего дворца, сейчас это отделение больницы).
  • Дворец императорской королевской военной казармы 18 столетия (сейчас там помещение ПТУ).
  • Парк, который насчитывает более 40 видов уникальных деревьев.
Залещики

В целом, сейчас Залещики — это современный и уютный городок, который привлекает своими днестровскими пейзажами, вкусной едой, ароматными кофейнями и приятной атмосферой.

Залещики кафе
В Залещиках можно вкусно поесть и насладится атмосферой города. Фото: "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит необычное Радоновое озеро в Украине и как туда попасть. Ходили слухи, что там топили бандитов в лихие 90-е.

Теги:
#Туризм #Отдых #Тернопольщина #Днестр #Залещики