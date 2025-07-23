Как на средиземноморским курорте: уникальный городок на Днестре, который нужно посетить этим летом (фото)

Когда-то в этом месте был популярный у иностранцев курорт с средиземноморским климатом

В Украине есть необычный город, который почти полностью омывается водами Днестра. За счет воды и холмистостей вокруг в нем образовался свой уникальный микроклимат, который сравнивают со средиземноморским. И город этот Залещики, он расположен в Тернопольской области на границе с Черновицкой.

Корреспондентка "Телеграфа" Галина Струс побывала в Залещиках и делится, чем интересен этот город как туристический объект, и почему его обязательно стоит посетить.

Когда-то Залещики были популярным курортом

Город Залещики расположен в долине на левом берегу реки Днестр, которая омывает населенный пункт с трех сторон, образовывая своеобразный полуостров. Этот природный ландшафт делает Залещики уникальным местом со своим микроклиматом, которые сравнивали со средиземноморским.

Залещики на старых фото

Известно, что в начале XX века, после Первой мировой войны, когда Галиция вошла в состав Польши, город Залещики также стал частью страны. И именно поляки раскрыли курортный потенциал этого места. В 1922 году Залещики получили от польского парламента статус города-курорта и там начали активно строить туристическую инфраструктуру.

Курорт Залещики на старых фото

На территории Залещиков быстро построили виллы, пансионаты, оборудованы пляжи на берегу Днестра, также там функционировал первый в регион неофициальный нудистский пляж. А к курорту Залещики курсировали прямые поезда со Львова и Варшавы, что делало его особенно популярным среди населения.

Курорт Залещики на старых фото

Однако слава Залещиков, как здравницы и курорта закончилась с началом Второй мировой войны в 1939 году. В то время была разрушена курортная инфраструктура, а окончательный упадок пришел после большого наводнения в 1961 году. После него уже советская власть не стала возобновлять курортный городок Залещики.

Курорт Залещики на старых фото

Залещики сейчас — почему их стоить посетить?

Сейчас Залещики — это небольшой городок, который входит в Чертковский район Тернопольской области с населением около 9 тысяч человек. Он имеет удобное расположение по трассе из Тернополя до Черновцов на расстоянии 120 и 50 км от областных центров соответственно. Добраться туда можно и собственным авто, и на регулярных маршрутках их Тернополя или Черновцов, и на железнодорожном транспорте.

Въезд в Залещики со стороны Черновцов. Фото: "Телеграф"

Въезд в Залещики через мост со стороны Черновцов. Фото: "Телеграф"

Главной достопримечательностью Залещиков является, конечно же река Днестр. В летний сезон здесь можно позагорать на городском пляже, о котором "Телеграф" уже подробно рассказывал. А вот посмотреть на город с высоты кручи Днестра и сделать красивые фото для соцсетей можно… в Черновицкой области.

Вид на Залещики из села Крещатик. Фото: "Телеграф"

Дело в том, что лучшая смотровая площадка на Залещики находится в селе Крещатик, которое расположены по ту сторону реки. Чтобы попасть в этот населенный пункт, нужно переехать через мост и проехать еще 2-3 километра к селу. Поверьте, оно того стоит — виды оттуда просто потрясающие, а Залещики — как на ладони.

Вид на Залещики из села Крещатик. Фото: "Телеграф"

Вид на Залещики из села Крещатик. Фото: "Телеграф"

Кроме Днестра и смотровой площадки, в Залещиках также можно посмотреть такие достопримечательности, как:

Костел святого Станислава 18 столетия.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 19 столетия.

Восстановленная часовня Божьей Матери (1992).

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1999).

Церковь Пресвятого Сердца Христова (2002).

Дворец баронов Бруницкого (перестроен в 1831 году с охотничьего дворца, сейчас это отделение больницы).

Дворец императорской королевской военной казармы 18 столетия (сейчас там помещение ПТУ).

Парк, который насчитывает более 40 видов уникальных деревьев.

В целом, сейчас Залещики — это современный и уютный городок, который привлекает своими днестровскими пейзажами, вкусной едой, ароматными кофейнями и приятной атмосферой.

В Залещиках можно вкусно поесть и насладится атмосферой города. Фото: "Телеграф"

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