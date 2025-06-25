Когда-то здесь жили гончары, теперь — бизнесмены: история одного из старейших районов Киева
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Это как сказочный городок с красивыми домами
Воздвиженка – уютный уголок киевского Подола с глубоким историческим слоем. Здесь пересекаются давние ремесленные традиции, архитектурные жемчужины и атмосферная современность.
Кажется, что каждый камешек помнит гончаров, каждая стена дышит легендами, а современные кафе придают колориту. "Телеграф" рассказывает о названии самого красивого райончика Киева.
История из глубины веков
Еще со времен Киевской Руси этот участок был ремесленным центром: гончары, кожевники, дегтяри создавали здесь целую "квартальную" экономику под Замковой горой.
Археологические раскопки подтверждают, что уже в XIII-XIV вв. на улице Воздвиженской работали купцы, ремесленники и даже торговались с Византией и Ближним Востоком.
От храма к топониму
В 1748 году община местных ремесленников построила деревянную Крестовоздвиженскую церковь, именно в честь праздника Воздвижения Честного Креста. Название улицы, а затем всего района, происходит напрямую от названия этой церкви.
Пожар и возрождение
В пожаре 1811 года большая часть Подола, в том числе деревянная церковь, сгорела. Каменную Крестовоздвиженскую церковь построили в 1823–1841 годах (архитекторы Меленский и Спарро), добавили колокольню с часами и обновили росписи в начале XX в.
Переходы эпох
До XIX ст. ремесленников постепенно вытеснило мещанство и мелкое купечество — начали возводить каменные здания в 2-3 этажа.
В XX веке Воздвиженка пришла в упадок. В 1970-х годах большинство жителей отселили из-за аварийного состояния домов.
Только в начале 2000-х старый пустырь превратили в элитный микрорайон: реставрация, новая архитектура в барокко-стиле, модерн — возрождение истории в современном исполнении.
Воздвиженка сегодня
Сегодня это живой район с художественной атмосферой, камерными улицами и глубокими историческими корнями. Идеальное место для прогулки по Киеву, где каждая брусчатка хранит древнюю историю.
Интересные факты
- В церкви Воздвижения крестили Михаила Булгакова (1891), а также Григория Светлицкого – он же расписывал храм.
- По легендам здесь жил богатырь Кожемяка, который спас Киев от змея.
- Во время реставрации в 1980-1990-х годах активисты предложили сделать из Воздвиженки археологический музей под открытым небом — но идея не была воплощена полностью.
Ранее "Телеграф" писал, как появилось название микрорайона Шулявка в Киеве. История тянется еще со времен летописных князей, а само название – это не вымысел советских картографов, а наследие Киевской Руси.