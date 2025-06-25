Когда-то здесь жили гончары, теперь — бизнесмены: история одного из старейших районов Киева

Это как сказочный городок с красивыми домами

Воздвиженка – уютный уголок киевского Подола с глубоким историческим слоем. Здесь пересекаются давние ремесленные традиции, архитектурные жемчужины и атмосферная современность.

Кажется, что каждый камешек помнит гончаров, каждая стена дышит легендами, а современные кафе придают колориту. "Телеграф" рассказывает о названии самого красивого райончика Киева.

История из глубины веков

Еще со времен Киевской Руси этот участок был ремесленным центром: гончары, кожевники, дегтяри создавали здесь целую "квартальную" экономику под Замковой горой.

Археологические раскопки подтверждают, что уже в XIII-XIV вв. на улице Воздвиженской работали купцы, ремесленники и даже торговались с Византией и Ближним Востоком.

Общий вид Подола. Изображение второй половины XIX ст. Фото: primetour.ua

От храма к топониму

В 1748 году община местных ремесленников построила деревянную Крестовоздвиженскую церковь, именно в честь праздника Воздвижения Честного Креста. Название улицы, а затем всего района, происходит напрямую от названия этой церкви.

Старая Воздвиженка, 1900-е годы

Пожар и возрождение

В пожаре 1811 года большая часть Подола, в том числе деревянная церковь, сгорела. Каменную Крестовоздвиженскую церковь построили в 1823–1841 годах (архитекторы Меленский и Спарро), добавили колокольню с часами и обновили росписи в начале XX в.

Крестовоздвиженская церковь в наше время

Переходы эпох

До XIX ст. ремесленников постепенно вытеснило мещанство и мелкое купечество — начали возводить каменные здания в 2-3 этажа.

В XX веке Воздвиженка пришла в упадок. В 1970-х годах большинство жителей отселили из-за аварийного состояния домов.

Только в начале 2000-х старый пустырь превратили в элитный микрорайон: реставрация, новая архитектура в барокко-стиле, модерн — возрождение истории в современном исполнении.

Уютный уголок Подола

Воздвиженка сегодня

Сегодня это живой район с художественной атмосферой, камерными улицами и глубокими историческими корнями. Идеальное место для прогулки по Киеву, где каждая брусчатка хранит древнюю историю.

Воздвиженку называют самым красивым районом Киева

Интересные факты

В церкви Воздвижения крестили Михаила Булгакова (1891), а также Григория Светлицкого – он же расписывал храм.

По легендам здесь жил богатырь Кожемяка, который спас Киев от змея.

Во время реставрации в 1980-1990-х годах активисты предложили сделать из Воздвиженки археологический музей под открытым небом — но идея не была воплощена полностью.

Ранее "Телеграф" писал, как появилось название микрорайона Шулявка в Киеве. История тянется еще со времен летописных князей, а само название – это не вымысел советских картографов, а наследие Киевской Руси.