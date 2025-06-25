Россияне соблазнились на Вилково: чем этот город важен и почему его обстреливают

Вилково — это еще и популярный туристический городок, который называют "украинской Венецией"

Россияне целенаправленно наносят удары по Вилковому на Одесщине, несмотря на отсутствие в городе стратегической инфраструктуры — так враг пытается оставить город без воды и создать гуманитарный кризис. Из-за расположения на Дунае и наличия порта, Вилково остается логистически важным, а атаки по водной инфраструктуре – это намеренная попытка уничтожить условия для жизни мирного населения.

"Телеграф" подробно рассказывает, какие последствия несет за собой война и обстрелы со стороны России для города на юге Одесской области.

Армия РФ 25 июня в очередной раз совершила атаку беспилотниками типа "Shahed" по объектам гражданской инфраструктуры Вилковской общины в Одесской области. В результате обстрела повреждена инфраструктура города. Известно, что основной целью кафиров стала система водоснабжения. Согласно официальной информации Измаильской районной государственной администрации (РГА), противник не оставляет попыток лишить населенный пункт доступа к питьевой воде.

При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления — речь идет о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Предварительно в результате ударов были повреждены складские помещения частного предприятия, сельскохозяйственная техника и другое оборудование.

Стоит отметить, что Вилково не имеет стратегической инфраструктуры, однако именно его расположение на Дунае и наличие Усть-Дунайского морского торгового порта делает его важной точкой для логистики.

Расположение Вилково на карте

Усть-Дунайский морской торговый порт

В то же время, это еще и популярный туристический городок, поэтому российские удары по нему имеют целью создать гуманитарный кризис среди гражданского населения.

"Украинская Венеция" в Вилково

Что будет в случае прекращения водоснабжения в городе

Наибольшую опасность несет поражение системы водоснабжения. Проблемы с питьевой водой в Вилково фиксируются не первый год. Еще в 2024 году местные власти сообщали о планах по реконструкции очистных сооружений и распределительной сети. В начале года состоялась встреча руководства Измаильской РГА, Вилковского городского совета и представителей проектной организации, которая победила в тендере. В планах было завершить подготовку проектно-сметной документации до конца 2024-го, чтобы в 2025 году начать восстановительные работы.

Тогда водоснабжение в Вилково работало по графику, а в случае перебоев с электроэнергией вода вообще не попадала в дома людей. Из-за изношенного оборудования подача воды в многоэтажные дома была крайне ограниченной.

Проблемы качества воды в городе также известны: еще в 2021 году Одесский областной лабораторный центр Минздрава зафиксировал серьезные отклонения по санитарно-химическим показателям. Загрязнение питьевой воды в Вилково — не единичный случай, а тянущаяся системная проблема.

Как видим, российские атаки, направленные на водную инфраструктуру Вилкового, выглядят как сознательная попытка разрушить критически важную для жизни горожан систему обеспечения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 25 июня по Запорожье был нанесен удар по реактивной системе залпового огня. Этот обстрел может свидетельствовать о реализации нового жестокого и циничного замысла российских военных, направленного против города и других украинских населенных пунктов.