Настоящий украинский "Голливуд": как выглядит малоизвестный город, где снимали кино и цветут тысячи роз (фото)

В Украине есть городок, который может дать фору французской романтике

Представьте: вы просыпаетесь утром, выходите на улицу, а воздух пронизан ароматом роз. Не одного или двух кустов – а целого города, утопающего в розовых, красных, белых и цветных лепестках. Это не сон и не сказка. Это реальность маленького украинского городка, о котором мало кто знает за пределами Тернопольщины.

Пока весь мир составляет в свой travel-wishlist такие города как Париж и Нью-Йорк, Чортков тихо расцветает в своей неповторимой красоте. Здесь нет очередей к достопримечательностям и толп с селфи-палками. Зато есть то, чего не купишь ни за какие деньги – аутентичная душа старинного города и розы, которые растут здесь не для туристов, а просто потому, что это их дом.

На самом деле просто огромное, гигантское количество роз – это первое, что ты видишь, когда въезжаешь в Чортков. Они повсюду — в парке, на главной площади, по обе стороны административных зданий. Все — ухоженные, благоухающие, видно, кто-то занимается этим не потому, что так надо, а от души. Более того, чертовчане тихо подхватили этот тренд и украсили этими величественными цветами свои дворы. Редкость найти здесь человеческий дом, где не цветут розы. Но вернемся немного к более практичным вещам.

Двор местных жителей села

Чортков — небольшой городок к югу от Тернополя, раскинувшийся в долине реки Серет, точнее, в ее глубоком уголовье. Центр Чортковского района. Первое упоминание о городе датируется 1427 годом, однако люди здесь живут издавна, по меньшей мере 4000 лет.

Чертков на карте

Тайна названия города: никакие черти здесь не селились

Город Чортков в свое время был свидетелем главных событий, которые только и происходили на Западе современной Украины. Здесь господствовали и турки, и поляки, здесь происходило самое главное восстание под предводительством Богдана Хмельницкого. Конечно, это все отражено и в местных достопримечательностях, и в аутентике города. Кстати, город издревле был развитым и богатым — его не раз посещали даже польские короли.

Что касается происхождения названия города, общеупотребительна версия о фамилии магната Чартковского. Это польский шляхтич, владевший землями. Именно эта версия распространяется через путеводители города и даже написана на замке, расположенном у подножия горы. Однако некоторые исследователи считают, что этот магнат получил свое прозвище, как это в старину часто бывало, из-за связи с этими землями.

Поэтому существует еще несколько версий происхождения названия – от камыша (черт – камыш). Говорят, что именно так называли камыши племена дулебов в давние времена. Следует сказать, что версия вполне может быть правдоподобной, ведь камыш сильно распространён вдоль реки Серет.

Что посмотреть в Чорткове

Поскольку город не очень большой (до полномасштабного вторжения здесь жило всего 28 тысяч человек), достопримечательности города можно осмотреть за день. При въезде первым, что видят туристы – парк имени Ивана Франко. Несколько лет назад его отремонтировали — в парке есть детская площадка, летняя сцена, детские аттракционы, заведения общепита, и розы, куда же без них.

Парк им. Ивана Франко в Чорткове

Следующая остановка – центр города. Здесь, как и во многих городках западной Украины, на главной площади или с обеих сторон есть все самые главные административные здания — городской и районный совет, ЦНАП и так далее. Главную площадь украшает величественная фигура Тараса Шевченко. По центру установлены портреты Героев — как ежедневное упоминание о непреклонной воле украинцев. Для них взорваны сотни, а, вероятно, и тысячи роз. Они на каждой клумбе и за ними — цветные, нежные и очень благоухающие.

Чортковская ратуша

Чортковская ратуша

В центре города расположена уникальная старая ратуша, построенная в 19 веке. Это место, где снимаются фильмы. Например, именно здесь снимали эпизоды с "Вишневых ночей", "Всадников" и не только. На башне установлены часы с четырьмя циферблатами. Изготовляли его под протекцией тогдашнего бургомистра города Носса в Швейцарии. Башня редкая для Галиции, поскольку является фарверховой, чем становится похожей на дома в Германии или других странах северной Европы.

Доминиканский костёл св. Станислава

Доминиканский костёл, Чортков

Костел, пожалуй, является величайшим зданием в Чорткове. Мало кто знает, но это одно из самых красивых готических сооружений в Украине и похоже на величественные готические храмы Европы. Справедливо считается одним из семи самых красивых костелов Украины. Позади церкви есть остатки старой, еще оборонительной стены.

Костел впервые возведен в 1610 году для монастыря доминиканцев по приказу владельца города Станислава Гольского.

Гора Юрчинских

Панорама города с горы Юрчинских

Местные жители ласково называют эту гору "Голливудом", а именно из-за того, что с ее верхушки открывается самая красивая панорама на город. Известно, что на горе был монастырь, но, вероятно, его сожгли татары во время своих набегов. Сейчас это одна из самых популярных туристических локаций города. Добраться на гору в Чорткове можно пешком или машиной. На средине пути можно насладиться прохладной водичкой из источника. Говорят, он начал бить как раз после разрушения монастыря, и до сих пор стекает по склонам горы до замка.

У подножия горы можно увидеть руины Чортковского замка. В настоящее время он находится на реставрации, поэтому вход временно закрыт.

Где вкусно поесть

Когда рядовой турист спросит местных, где в Чорткове вкусно поесть — они преимущественно называют 2 места — местный ресторан-музей "Пан Чартковский" и столовую "Золотая Нива". "Господин Чартковский", без сомнения, — визитка города. Официально это столовая-музей. Здесь можно больше узнать об истории Чорткова в прохладе древних подземелий доминиканцев. Здесь есть залы в разных стилях — библиотека, кинозал, и даже пивоварня. А поесть здесь можно совсем недорого – комплексный обед из двух блюд (первое и второе) и напитка стоит всего 120 гривен, вареники – 115 гривен.

О столовой "Золотая Нива" в основном знают только местные. Расположена она на рынке и работает до 15:30. Как говорят в народе, дешево и сердито. Всем, чисто и современно. Среди блюд преимущественно украинская и европейская кухня.

Где остановиться

Если туристов застала ночь в пути, можно остановиться в одном из хостелов и гостиниц. Проживание здесь недорогое – хостел или номер на двоих обойдется всего в 500 гривен.

Есть и более дорогие апартаменты для более требовательных туристов. Например, Панорама HILL — гостинично-развлекательный комплекс, расположенный на горе Юрчинских, в селе Горишня Изгнанка (нет, сюда в древности никого не изгоняли жить, название связано с древними названиями пастбищ, которых называли "выгонами"). Оттуда открывается самая лучшая панорама на весь город — прямо из бассейна или чана. В выходные здесь играет живая музыка, а рядом есть лавандовое поле для самых красивых фотосессий.

Здесь есть отель и ресторан, но чаще всего сюда приезжают на день, чтобы поплавать и позагорать у бассейнов под открытым небом.

Вид на Чортков из комплекса "Панорама"

В мире Instagram-локаций и туристических штампов Чортков напоминает нам о ценности подлинности. И о том, что иногда самые большие сокровища прячутся в маленьких украинских городках, которые ждут своих посетителей прямо за углом.

Ранее "Телеграф" писал, что церковь в Тернопольской области разбирали, продавали и отстраивали снова. Это уникальный храм, сохранивший в себе 550-летнюю историю.