Его убили россияне после слов "Слава Украине": как выглядит памятник Александру Мациевскому

Россияне цинично казнили украинского героя

Война, которая сейчас идет в Украине, оставляет по себе боль и раны, которые не заживают. Есть трагедии, которые помнит каждый — они превратились в символ несокрушимости целой нации. Такова судьба Александра Мациевского — защитника нашей страны, который, глядя смерти в глаза, произнес: "Слава Украине!". Мы должны помнить — за свободу, в которой мы живем, заплачена высокая цена и склоняем головы перед подвигом героя.

Воину, цинично расстрелянному российскими военными за преданность своей стране, в Киеве установлен памятник в полный рост. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит мемориал Александру Мациевскому в столице Украины.

Что известно об Александре Мациевском

Александр Мациевский был снайпером 163 батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области. 30 декабря 2022 года он попал в плен, после чего российские оккупанты расстреляли его. Его последние слова были: "Слава Украине".

Александр Мациевский

Видео, где защитник Украины стоит с сигаретой во рту и со взглядом, полным печали, а затем его жестоко расстреляли россияне, облетело весь мир. СБУ вскоре официально подтвердила, что это Александр Мациевский.

На подконтрольную территорию тело героя вернули в феврале 2023 года. Мациевского идентифицировали по характерным приметам — ушиб над правым глазом и шеврон, подаренный ему командиром. С тех пор именем защитника были названы несколько улиц в его городе Нежин, где он жил с женой и сыном, а также посмертно был предоставлен статус "Почетного гражданина Ивано-Франковска".

Памятник Александру Мациевскому

В День Вооруженных Сил Украины, на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" был открыт уникальный памятник Мациевскому. Его создал скульптор Олег Цесь – он потратил почти два месяца, работая с фотографиями, паспортными снимками и кадрами с видео, чтобы максимально реализовать внешность бойца. Внимание уделялось деталям – взгляду, выражению лица и одежды. Автор консультировался с мамой героя — Параской Мациевской-Демчук.

Особое внимание уделилось деталям

Монумент — точная копия лица и осанки защитника через несколько секунд его гибели. Он расположен под защитным стеклом.

Мама Александра Мациевского у памятника сыну

Памятник Александру Мациевскому был установлен в Нежине. Также в Тбилиси, на частной территории Института трансплантации волосы Акакия Целосани установили скульптуру Мациевского, а на постаменте написана фраза "Слава Украине".

Памятник Александру Мациевскому в Тбилиси

