Його вбили росіяни після слів "Слава Україні": як виглядає пам'ятник Олександру Мацієвському

Росіяни цинічно стратили українського героя

Війна, яка зараз триває в Україні залишає по собі біль і рани, які не загоюються. Є трагедії, які пам'ятає кожен — вони перетворилися на символ незламності цілої нації. Такою стала доля Олександра Мацієвського — захисника нашої країни, який, дивлячись смерті в очі, промовив: "Слава Україні!". Ми повинні пам'ятати — за свободу, у якій ми живемо, заплачено найвищу ціну і схиляємо голови перед подвигом героя.

Воїну, якого цинічно розстріляли російські військові за відданість своїй країні, у Києві встановлено пам'ятник у повний зріст. "Телеграф" вирішив з'ясувати, як виглядає меморіал Олександру Мацієвському у столиці України.

Що відомо про Олександра Мацієвського

Олександр Мацієвський був снайпером 163-го батальйону 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області. 30 грудня 2022 року він потрапив у полон, після чого російські окупанти розстріляли його. Його останні слова були: "Слава Україні".

Олександр Мацієвський

Відео, де захисник України стоїть із цигаркою у роті і з поглядом, повним смутку, а потім його жорсткого розстріляли росіяни, облетіло увесь світ. СБУ невдовзі офіційно підтвердила, що це — Олександр Мацієвський.

На підконтрольну територію тіло героя повернули в лютому 2023. Мацієвського ідентифікували за характерними прикметами — забій над правим оком і шеврон, який йому подарував командир. Відтоді ім'ям захисника було названо кілька вулиць у його місті Ніжин, де він мешкав з дружиною і сином, а також посмертно було надано статус "Почесного громадянина Івано-Франківська".

Пам'ятник Олександру Мацієвському

У День Збройних Сил України, на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" було відкрито унікальний пам'ятник Мацієвському. Його створив скульптор Олег Цьось — він витратив майже два місяці, працюючи з фотографіями, пас­портними знімками та кадрами з відео, щоб максимально реалізувати зовнішність бійця. Увага приділялася деталям — поглядові, виразу обличчя і одягу. Автор консультувався з мамою героя — Параскою Мацієвською-Демчук.

Особлива увага приділилася деталям

Монумент — точна копія обличчя та постави захисника за кілька секунд його загибелі. Він розміщений під захисним склом.

Мама Олександра Мацієвського біля пам'ятника синові

Пам'ятник Олександру Мацієвському було встановлено у Ніжині. Також у Тбілісі, на приватній території Інституту трансплантації волосся Акакія Цілосані встановили скульптуру Мацієвського, а на постаменті написана фраза "Слава Україні".

Пам'ятник Олександру Мацієвському у Тбілісі

