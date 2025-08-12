Как будет выглядеть карта Украины, если сделка состоится: The Times назвал четыре возможных сценария

Трамп хочет вернуть Украине Херсонскую область, но это самый маловероятный вариант

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Зеленскому, что Украина должна "обменяться" территориями, чтобы договориться о прекращении огня с Россией. Пока неясно, что именно имеет в виду глава Белого дома, и Зеленский, похоже, не желает принимать какую-либо сделку, требующую от Украины отказа от территорий.

Европейцы также против любых обменов. Их больше устраивает заморозка по текущей линии фронта. The Times рассмотрел четыре сценария, по которым стороны гипотетически могли бы договориться.

Издание отмечает, что помимо Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, в переговорах, вероятно, будут участвовать ещё четыре территории: Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Первый вариант устраивает европейцев

Европейские страны считают, что любое прекращение огня должно основываться на нынешней линии фронта протяженностью около тысячи километров, которая остается в значительной степени статичной с тех пор, как российские войска были отброшены после первоначального вторжения в 2022 году, несмотря на контрнаступления Украины.

Однако российские войска продолжают наступление на востоке Украины, и Путин, возможно, не захочет прекращать наступление. Например, он близок к окружению города Покровск, который давно является его целью. Даже небольшое территориальное расширение может подвергнуть логистику и линии снабжения Украины риску атак со стороны российских FPV-дронов.

Заморозка по линии фронта

Второй сценарий предлагает Путин

Издание отмечает, что две области, Донецкая и Луганская, вместе известны как Донбасс. Бои там идут с 2014 года. Украина практически полностью потеряла Луганскую область, но по-прежнему контролирует треть Донецкой, пишут журналисты. Говорят, что Путин назвал цену за прекращение огня – весь Донбасс. Это означало бы, что Украина оставит свои укрепленные оборонительные позиции на Донетчине, что сделает ее уязвимой для дальнейших атак.

Помимо уже захваченных территорий Россия может получить весь Донбасс

Россия может получить все четыре области

В 2022 году Путин подписал декларации об аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Российские войска никогда не контролировали областной центр Запорожья и были выбиты из северного Херсона в ходе контрнаступления в 2022 году. Но по мере продвижения российских войск Путин может потребовать от Украины дальнейших территориальных уступок в качестве платы за мир и попытаться захватить все четыре области.

Путин может попробовать оккупировать полностью все четыре области

Что на что предлагает менять Трамп

Президент Трамп неоднократно настаивал на том, что любое соглашение о прекращении огня будет включать в себя "обмен" территориями. Он утверждает, что Россия оккупировала некоторые "первоклассные морские объекты", и он хочет "попытаться вернуть часть этих территорий". Это может включать в себя сделку, по которой Путин получит весь Донбасс в обмен на возвращение Украине оккупированных частей Херсонщины.

Издание считает такой сценарий крайне маловероятным, поскольку одной из причин вторжения Путина в Украину было создание сухопутного моста в Крым путем захвата Херсона.

Россия может получить полностью три региона, отказавшись от Херсонщины

