Не зависит от переговоров. Назван главный рычаг давления Трампа на Путина

США вряд ли изменят свою стратегию, потому что она им выгодна

Независимо от результата переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске президент США имеет рычаги влияния на кремлевского диктатора. Кроме экономических вторичных санкций, есть еще и военное давление.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политолог, бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ Михаил Савва. Он объяснил, какой вариант остается на столе.

— У Трампа есть главный рычаг, который он уже использует, и это не зависит от того, как там идут переговоры (пока не зависит). Это поставки американского оружия через европейские страны НАТО. И США вряд ли изменят эту стратегию, потому что Трамп настаивает на том, чтобы все было экономически выгодно для США. Поэтому они будут это оружие продавать, — говорит политический эксперт.

По его мнению, проблема в том, что у Европы этого оружия просто нет.

— После исчезновения СССР и социалистической системы Европа очень расслабилась, забыла о безопасности, необходимости сильных армий и почти перестала производить оружие. А вот США так не поступали. Поэтому сейчас и есть эта зависимость: страны Европы готовы платить за американское оружие, а США готовы его продавать Европе для Украины. Этот процесс идет, он может наращиваться в зависимости от ситуации на фронте и обстрелов Россией украинских городов, — подытожил Михаил Савва.

