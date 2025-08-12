Курская операция 2.0 вот-вот начнётся? Что готовят ВСУ на Сумском направлении (карты)

Российские СМИ уже разнесли новость об якобы подготовке наступления на Курщину

Спустя год после начала Курской операции, во вторник, 12 августа, появилась информация, что подразделения Вооружённых сил якобы готовят новое наступление на территорию Курской области.

В телеграм-каналах сообщают, около 1,5 тысячи военнослужащих РФ будто были замечены вблизи российской границы.

"Телеграф" обратился к военному обозревателю Олегу Старикову, чтобы выяснить, действительно ли в условиях действующей обороны и ограниченных ресурсов украинская армия может осуществить наступление на российскую территорию.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что победа возможна только при условии активных наступательных действий. В интервью он подчеркнул, что война должна завершиться на предложенных Украиной условиях.

По словам генерала, украинская армия должна нанести противнику такие потери, чтобы заставить его прекратить боевые действия не с позиции силы, а на выгодных для Украины условиях. Он также отметил, что ВСУ имеют чёткий план действий и не будут ограничиваться только обороной.

Военный обозреватель Олег Стариков считает, что операции вроде Курской имеют смысл лишь как краткосрочные тактические действия. В комментарии "Телеграфу" он объяснил, что такие рейды должны длиться неделю-две, максимум три, с чёткой целью – зайти, выполнить задание и выйти.

"Нужно ли проводить операции, как Курская? Нужно. Какими силами и средствами? Тактического уровня. По времени – максимум неделя-две, можно три, если повезёт. Зашли, вышли, зашли, вышли", – сказал Стариков.

По его словам, цель таких действий – сдерживать противника и удерживать его основные силы на участках границы, где нет активных боевых действий.

"Мы туда зашли, побыли год, нас оттуда выбили и ещё заняли плацдарм в Сумской области. К чему это привело?" – заметил он.

У обозревателя есть убеждение, что короткие тактические операции могли бы постоянно нервировать врага и мешать переброске ресурсов на главное направление удара. Зато, по его мнению, противник действует зеркально.

"Политическая целесообразность взяла верх над военной необходимостью", – подчеркнул Стариков.

Он добавил, что ситуация развивается на фоне подготовки встречи в Анкоридже (Аляска) и решений Дональда Трампа, который уже предложил Владимиру Путину своё видение завершения войны, и, по словам помощника Ушакова, Кремль его принял.

Что пишут россияне

По данным российских источников, в минувшие выходные украинская диверсионно-разведывательная группа уже пыталась прорваться через границу в районе Тёткино. Попытка якобы была сорвана.

Сообщается, что плацдарм формируется в районах населённых пунктов Юрьево (10 км до российской границы) и Линово (около 13 км до границы).

Официальные украинские источники эту информацию не подтверждали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ситуация на государственной границе Украины и Беларуси находится под контролем. Учения "Запад-2025" пока не представляют прямой угрозы, однако это может измениться уже в сентябре.