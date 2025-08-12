Як виглядатиме карта України, якщо угода відбудеться: The Times назвав чотири можливі сценарії

Трамп хоче повернути Україні Херсонську область, але це найменш імовірний варіант

Президент США Дональд Трамп заявив президенту Зеленському, що Україна має "обмінюватися" територіями, щоб домовитися про припинення вогню з Росією. Поки що неясно, що саме має на увазі голова Білого дому, і Зеленський, схоже, не бажає приймати будь-яку угоду, яка вимагає від України відмови від територій.

Європейці також проти будь-яких обмінів. Їх більше влаштовує заморозка по лінії фронту. The Times розглянув чотири сценарії, за якими сторони гіпотетично могли б домовитися.

Видання зазначає, що крім Криму, анексованого Росією у 2014 році, у переговорах, ймовірно, братимуть участь ще чотири території: Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області.

Перший варіант влаштовує європейців

Європейські країни вважають, що будь-яке припинення вогню має ґрунтуватися на нинішній лінії фронту завдовжки близько тисячі кілометрів, яка залишається значною мірою статичною з того часу, як російські війська були відкинуті після початкового вторгнення у 2022 році, попри контрнаступ України.

Однак російські війська продовжують наступ на сході України, і Путін, можливо, не захоче його припиняти. Наприклад, він близький до оточення міста Покровськ, яке давно є його метою. Навіть невелике територіальне розширення може піддати логістику та лінії постачання України ризику атак з боку російських FPV-дронів.

Заморожування по лінії фронту

Другий сценарій пропонує Путін

Видання зазначає, що дві області, Донецька та Луганська, разом відомі як Донбас. Бої там тривають із 2014 року. Україна практично повністю втратила Луганську область, але, як і раніше, контролює третину Донецької, пишуть журналісти. Говорять, що Путін назвав ціну за припинення вогню – весь Донбас. Це означало б, що Україна залишить свої укріплені оборонні позиції на Донеччині, що зробить її вразливою для подальших атак.

Крім уже захоплених територій, Росія може отримати весь Донбас.

Росія може отримати всі чотири області

У 2022 році Путін підписав декларації про анексію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Російські війська ніколи не контролювали обласний центр Запоріжжя та були вибиті з північного Херсона під час контрнаступу у 2022 році. Але в міру просування російських військ Путін може вимагати від України подальших територіальних поступок платою за мир і спробувати захопити всі чотири області.

Путін може спробувати окупувати повністю усі чотири області

Що на що пропонує міняти Трамп

Президент Трамп неодноразово наполягав на тому, що будь-яка угода про припинення вогню включатиме "обмін" територіями. Він стверджує, що Росія окупувала деякі "першокласні морські об’єкти", і він хоче "спробувати повернути частину цих територій". Це може включати угоду, за якою Путін отримає весь Донбас в обмін на повернення Україні окупованих частин Херсонщини.

Видання вважає такий сценарій вкрай малоймовірним, оскільки однією із причин вторгнення Путіна в Україну було створення сухопутного мосту до Криму шляхом захоплення Херсона.

Росія може отримати повністю три регіони, відмовившись від Херсонщини

