Запуск предприятия по производству снарядов в Украине запланирован на 2026 год

В Украине строительство завода Rheinmetall по производству 155-мм артиллерийских снарядов затягивается из-за бюрократических препон.

Об этом во время презентации полугодового отчёта компании заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер. По его словам, несмотря на подписание первого контракта с украинской стороны, темпы реализации проекта остаются неудовлетворительными.

"Сейчас я не удовлетворён скоростью, с которой мы продвигаемся с украинской стороны, но это не из-за нас, а потому, что, как вы знаете, мы строим новую фабрику, и мы начали в Украине почти одновременно с тем, как начали в Германии. В Германии мы уже готовы, а в Украине — ещё нет", – сказал он.

Паппергер обратил внимание, что среди ключевых трудностей для реализации плана является недостаток украинских средств и сложные бюрократические процедуры, которые замедляют строительство завода.

"Бюрократия в Украине, к сожалению, очень высокая. Я этим не удовлетворён", – заметил Паппергер.

В то же время он сообщил, что первоначальный план производства предусматривал более 150 тысяч снарядов в год, но по просьбе украинских властей компания решила удвоить запланированную мощность.

"Они хотят удвоить мощность сейчас, на фабрике номер один. Это хорошая сторона этой истории, а другая вещь в том, что они не продвигаются с большими объёмами, ведь сейчас не хватает денег", – добавил он.

Действительно ли проблема с бюрократией настолько неотложная

В то же время, как отмечает Defense Express, заявление руководителя Rheinmetall стоит рассматривать подробнее. Действительно, украинская бюрократия может быть серьёзной проблемой для создания оборонных предприятий, что подтверждают и постоянные инициативы по упрощению соответствующих процедур. Однако не исключено, что нынешние замечания Паппергера частично связаны и с завышенными планами самой компании, которые теперь сталкиваются с реальностью. В таком случае украинский бюрократический фактор может использоваться как объяснение для замедления темпов.

Эту версию косвенно подтверждает и анонимный комментарий представителя другой немецкой оборонной компании для German Aid to Ukraine. Там признают существование проблемы с бюрократией, но не соглашаются с тем, что создание аналогичного производства в Германии было бы проще.

При этом из публично доступной информации известно, что запуск производства в Украине, как и планировалось, ожидается в следующем году. Поэтому недовольство руководства концерна может быть связано скорее с желанием ускорить график, чем с реальными задержками.

Что известно о строительстве заводов

В 2024 году первый завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall уже работал в Украине, а запуск второго планировали в ближайшее время. В целом предполагалось строительство четырёх предприятий. Об этом заявил директор компании Армин Паппергер.

По его словам, до конца года на первом заводе должны были изготовить первую партию боевых машин пехоты Lynx.

"Сейчас мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Поэтому это очень продуктивное совместное предприятие", – отмечал он. Паппергер добавил, что компания владеет 51% акций этого производства, а второй завод уже был "на подходе".

Директор компании Армин Паппергер

Россия тогда отреагировала на строительство заводов Rheinmetall в Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х намекнул на возможный удар по предприятию.

"Как и было обещано, мы с нетерпением ждём российский фейерверк на территории", – написал он, добавив видео взрыва.

В августе 2024 года Министерство обороны Украины заключило контракт с Rheinmetall на поставку восьми дополнительных станций передовых хирургических бригад (FST) для нужд армии. Этот заказ стал частью немецкой программы по укреплению обороноспособности Украины, инициированной федеральным правительством.

Как работает немецкое предприятие, учитывая российские угрозы

В октябре 2024 года немецкий оборонный концерн Rheinmetall решительно отреагировал на угрозы России относительно возможных ударов по новому военному заводу в Украине. Представители компании заявили, что производство вооружения на украинских мощностях надёжно защищено.

Как сообщал "Голос Америки", в Rheinmetall подчеркнули, что это была не первая подобная угроза со стороны Кремля, однако концерн уверен в безопасности своего производства. Компания подчеркнула, что все объекты в Украине имеют надлежащий уровень защиты от возможных атак.

