Сверхмощный НПЗ красиво горит в России. Дроны атаковали Краснодарский край (фото, видео)

Над заводом поднялся мощный столб дыма и огня

В России в результате атаки дронов вспыхнул сильный пожар на НПЗ в Краснодарском крае. Речь идет об Афипском заводе, мощность переработки которого составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

Об этом сообщают РосСМИ. В сети уже появились первые кадры с места пожара.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Красноармейском районе произошло несколько небольших возгораний из-за атаки дронов и падения обломков. Эти пожары уже были ликвидированы. Однако губернатор не уточнил, что именно горело.

Пожар на НПЗ в Краснодарском крае

О том, что горит Афипский НПЗ, губернатор Кондратьев не сообщает. Однако местные жители опубликовали немало видео пожара на заводе. К тому же, по данным росСМИ, в Славянске-на-Кубани сейчас пылает военная часть №61661.

Что известно об Афипском НПЗ

Это крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский, Краснодарского края России. Проектная мощность по переработке нефти составляет 6,25 млн тонн в год. Этот объект важен для военных нужд РФ (дизель, авиационный керосин).

Заметим, что 10 февраля 2025 года дроны также атаковали Афипский НПЗ. Тогда там разгорелся пожар. Однако масштабы разрушений одного из ключевых заводов в РФ неизвестны.

