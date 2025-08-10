Дым на весь город: дроны взорвали НПЗ в российском Саратове (фото, видео)

Завод входит в структуру крупной российской нефтегазовой компании "Роснефть"

В ночь на 10 августа в российском городе Саратов беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Были слышны звуки взрывов, а затем на месте вспыхнул масштабный пожар.

Информация об этом была опубликована в Telegram-каналах. Там отметили, что взрывы также были и в ряде других регионов РФ.

На фото и видео видно, что на месте произошел серьезный пожар. Столб черного дыма поднялся над заводом.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале заявил о повреждении "на одном из промышленных предприятий". При этом он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Завод входит в структуру крупной российской нефтегазовой компании "Роснефть". Предприятие производит более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу и т.д.

Где НПЗ в Саратове на карте

Как выглядит Саратовский НПЗ

