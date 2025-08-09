Одни руины и металлолом. Во что Россия превратила жемчужину Донбасса (фото)

Этот завод был легендой

В сети появились свежие фото с разрушенного завода "Артемсоль", крупнейшего производителя соли в Центральной и Восточной Европе. Когда-то величественное и легендарное предприятие сейчас уже не узнать.

Соответствующие фото распространяют в сети. Отметим, что "Артемсоль" приостановил работу из-за постоянных обстрелов еще в начале апреля 2022 года, а вместе с ними "остановился" и город Соледар.

На фото видно, что весь завод превратился в металлолом и руины. Кое-где разрушены целые цеха, здания, все оборудование заржавело и уже не сможет работать. В зданиях до сих пор теплятся отверстия от выстрелов как раны. "Артемсоль" был одним из крупнейших заводов по добыче соли в Украине, а сейчас — это место-призрак и яркая иллюстрация "русского мира".

Все заржавело

"Артемсоль" сейчас

Этот завод был построен в 1976 году. Он состоит из пяти шахт (рудников) с оконченным циклом производства соли, вспомогательных служб, значительного жилищного и социального фондов. В пределах горных отводов залегает пять продуктивных пластов Артемовского месторождения. За все время существования завода было разработано 2 пласта на глубинах 120-400 м. Возраст солевых отложений составляет 220-280 млн лет.

Фасад завода сейчас

Разрушенный завод "Артемсоль"

Артемсоль сейчас, Соледар

Сейчас же ни о каком возобновлении добычи речь не идет. Россия стерла "Артемсоль", превратив завод в руины и металлолом, что хорошо демонстрируют современные фото.

Кроме того, на территории завода до полномасштабного вторжения проводились экскурсии в соляные шахты. Раньше можно было посещать подземные галереи на глубине до 300 метров и увидеть уникальные соляные залы, музей соли и насладиться акустикой.

