Ялта есть не только в Крыму. Вы можете посетить ее в сердце Украины (фото, карта)
Ее найдешь не на каждой карте
Крымский город Ялта оккупирован Россией с 2014 года. Однако отдохнуть возле Ялты можно и сейчас, но в Винницкой области. Чтобы приехать в Ялту нужно ехать на запад от Умани.
Ялта в Винницкой области — это небольшая река, которая также имеет другие названия — Мочулка и Самец. Течет она в Гайсинском районе. Относится к бассейну Южного Буга.
Течет река через села: Большая Мочулка (до момента сливания с притоком), Раковка, Орловка, Мякоход и Хмаровка. Впадает в реку Удич, правый приток Южного Буга. Местные передают предания, что ранее река была полноводной и даже пригодной к судоходству. Говорят, даже козаки по ней ходили на своих лодкам. Сейчас она не так полноводна.
Река образуется сливом рек Холодная вода и Мочулка в Орловке. Считается, что ранее название реки писалось иначе – Алта (Альта).
Доехать до Ялты можно с центрального вокзала в Виннице. Нужно ехать до Теплика или Бершади, а затем автобусами в одну из деревень. Особое внимание вызывает знак.
Общая протяженность реки Ялта — 20 км. Общая площадь бассейна – более 92 кв.км. Имеет несколько впадающих в нее притоков и ручьев.
Также в оккупации не только крымская Ялта. Одноименный поселок на Донетчине, недалеко от Мариуполя, также захвачен врагом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Волынская область не называется Луцкой и откуда происходит название города и области. Луцк не всегда являлся центом региона.