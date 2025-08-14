Ялта есть не только в Крыму. Вы можете посетить ее в сердце Украины (фото, карта)

Ее найдешь не на каждой карте

Крымский город Ялта оккупирован Россией с 2014 года. Однако отдохнуть возле Ялты можно и сейчас, но в Винницкой области. Чтобы приехать в Ялту нужно ехать на запад от Умани.

Ялта в Винницкой области — это небольшая река, которая также имеет другие названия — Мочулка и Самец. Течет она в Гайсинском районе. Относится к бассейну Южного Буга.

Течет река через села: Большая Мочулка (до момента сливания с притоком), Раковка, Орловка, Мякоход и Хмаровка. Впадает в реку Удич, правый приток Южного Буга. Местные передают предания, что ранее река была полноводной и даже пригодной к судоходству. Говорят, даже козаки по ней ходили на своих лодкам. Сейчас она не так полноводна.

Река образуется сливом рек Холодная вода и Мочулка в Орловке. Считается, что ранее название реки писалось иначе – Алта (Альта).

Река Ялта в окрестностях села Мякоход

Доехать до Ялты можно с центрального вокзала в Виннице. Нужно ехать до Теплика или Бершади, а затем автобусами в одну из деревень. Особое внимание вызывает знак.

Один из двух переездов через реку Ялта

Общая протяженность реки Ялта — 20 км. Общая площадь бассейна – более 92 кв.км. Имеет несколько впадающих в нее притоков и ручьев.

Также в оккупации не только крымская Ялта. Одноименный поселок на Донетчине, недалеко от Мариуполя, также захвачен врагом.

