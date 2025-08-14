Россия готовит перезапуск ЗАЭС: как оккупанты могут поставить мир на грань нового Чернобыля

Россия хочет запустить реакторы ЗАЭС, несмотря на отсутствие квалифицированного персонала и изношенное оборудование. Насколько реальна ядерная опасность?

Запорожская атомная электростанция – крупнейший ядерный объект Европы – сегодня молчит, остановленая войной и оккупацией. Но, несмотря на риски, все чаще раздаются разговоры со стороны РФ о ее возможном перезапуске.

Кто и при каких условиях готов снова запустить реакторы ЗАЭС? Чем это может угрожать Украине и миру? "Телеграф" пообщался с ведущими экспертами в сфере ядерной энергетики по рискам для ЗАЭС.

Российская "подготовка" к запуску ЗАЭС: что происходит за колючей проволокой

Россия в начале июня 2025 года попросила МАГАТЭ выступить посредником по перезапуску Запорожской АЭС. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что у РФ есть план постепенного запуска станции, но реализовать его можно только при устранении военных угроз. Россияне также продолжают строить насосную станцию мощностью до 18 тысяч кубометров в час.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в том же месяце заявил, что шесть реакторов ЗАЭС не могут быть перезапущены, пока война влияет на ситуацию на объекте. Однако россияне планы не откладывают и продолжают строительство насосной станции и линий электросетей.

Где россияне строят новую линию электросетей к ЗАЭС

Прокладка новой линии на спутниковых снимках

Планы "Росатома" по перезапуску реакторов ЗАЭС сопровождаются значительными рисками для ядерной безопасности, отмечает независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. Даже если запустить только один из шести реакторов.

Запорожская АЭС

Она рассказала, что пока, несмотря на российские заявления, на станции не хватает квалифицированного персонала. Операторов реакторного цеха, обучение которых длится около 10 лет, ищут через объявления.

Более того, после подрыва в 2023 году Каховской ГЭС, за неимением воды россияне начали использовать подземные воды, набурили скважин и выкачивают их. Поэтому территория станции под угрозой оползня. При этом стабильность почв — один из ключевых факторов ядерной безопасности, отмечает эксперт.

В реакторе имеются специальные стержни, опускающиеся в каналы для остановки цепной реакции. Эти каналы – прочные вертикальные трубы, и для их работы критически важна идеальная вертикальность. Если грунт под станцией просядет или сместится, появится наклон, и стержни не смогут свободно двигаться внутри каналов. Ольга Кошарная, эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности

После трех лет оккупации оборудование станции подверглось износу. Энергоснабжение обеспечивается только одной линией 750 кВ. Запускать реакторы при таких условиях, еще и учитывая военные риски — шанс получить катастрофические последствия.

Ольга Кошарная отмечает, что в мировой истории не было прецедентов, когда после лет холодной остановки станцию запускали. Еще в 2023 году, когда станция была в состоянии горячей остановки, россияне допустили нарушение технологических процедур, в частности, не соблюдали требования подготовки воды, используемой для турбин. Это привело к повреждению части оборудования.

Из-за этого повредились парогенераторы – а именно патрубки внутри них. Это серьезная проблема: часть патрубков можно запаять, но если повреждение превышает примерно 15% от общего количества, то такой парогенератор уже считается непригодным к эксплуатации. Ольга Кошарная, эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности

Если случится худшее: риски от ЗАЭС есть даже без запуска

В случае аварии последствия могут выйти за пределы станции и привести к радиоактивному загрязнению. Первой ощутит последствия именно Украина, уверен старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Украина Шон Берни. Он отмечает, что загрязнение может потенциально достичь нескольких десятков километров, а при благоприятной погоде и большем масштабе радиоактивных выбросов радиоактивное загрязнение может коснуться сотен километров. Это потребует эвакуации и радиационной защиты, однако он не уверен, что российские войска будут заботиться о безопасности граждан на оккупированных территориях Украины.

Эксперт отмечает, что есть много сценариев того, что может произойти с ЗАЭС под оккупацией. Главный риск, по мнению Шона Берни, заключается в потере электропитания. Оно нужно для того, что тысячи тонн ядерного топлива постоянно охлаждались.

Отключение электроэнергии – в настоящее время в ЗАЭС ведет только одна линия напряжением 750 кВ – влечет за собой использование аварийных дизель-генераторов, которые могут работать в течение нескольких дней. Росатом заявляет, что у него есть 20-дневный запас дизельного топлива, но мы сомневаемся, что они будут работать так долго Шон Берни, старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Украина

В случае отказа первичной системы охлаждения (циркуляция воды в рубашке корпуса реактора) возможны два сценария:

Если станция останется в холодной остановке в случае отсутствия охлаждения, потребуются недели, чтобы топливо нагрелось до критических температур и началось расплавление. Это может задеть один или несколько реакторов, но есть время для вмешательства.

Потребуется несколько недель и более, чтобы топливо в корпусах реакторов нагрелось до температуры, при которой вода испарится и топливо будет оголено – в этот момент ядерное топливо быстро нагреется до 2000-2700 градусов Цельсия, высвобождая большое количество радиоактивных газов, которые в какой-то момент попадут в окружающую среду. Шон Берни, старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Украина

Если реакторы работают, то потеря охлаждения приведет к быстрому нагреванию топлива в течение нескольких часов, что приведет к расплавлению и массовому выбросу радиоактивных веществ.

Будущий сценарий эксплуатации реакторов на ЗАЭС – это полностью изменяющее серьезность ситуации. Реакторы, работающие в режиме генерации – производят электроэнергию – генерируют чрезвычайно высокие температуры в ядерном топливе – потеря электроэнергии/потеря функции охлаждения приведет к быстрому нагреванию ядерного топлива в корпусе реактора под давлением – в течение нескольких часов ядра реакторов будут расплавлены, а затем произойдет массовая утечка радиоактивности Шон Берни, старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Украина

Эксперт Ольга Кошарная говорит, что текущее состояние — пребывание в холодной остановке, наиболее безопасно. Если россияне начнут выводить ЗАЭС даже на минимальную мощность, начнется цепная реакция и выработка опасных радионуклидов, именно они несут огромную угрозу в случае аварий.

Сейчас все такие опасные радионуклиды – йод-131 и другие, они нарабатываются когда есть цепная реакция, а сейчас ее нет и они уже распались. Йод-131 опасен при аварии с расплавлением активной зоны, ведь выбросы радионуклидов уходят в воздух. На сейчас, йода-131 уже нет, ведь его период полураспада — 8 суток. Ольга Кошарная, эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности

Состав топлива ЗАЭС

Атомный гигант в оккупации: что сейчас на ЗАЭС

Все шесть энергоблоков находятся в холодной остановке, что означает, что ядерные реакции прекращены, но необходимо постоянно обеспечивать их охлаждение. До войны у станции было до 10 линий внешнего питания. По состоянию на 2025 год осталась только одна 750 кВ линия. Из-за сбоев внешнего питания станция неоднократно запускала дизель-генераторы для поддержания охлаждающих систем. Сама станция не подключена к российской энергосистеме, в то время как город-спутник Энергодар уже в россети.

У Украины нет доступа к станции. Часть специалистов убита, уехала, подвергалась пыткам (свидетельствуют данные неправительственной организации Truth Hounds) или вынужденно работают на оккупантов. Российские военные заминировали часть станции, что несет дополнительные риски. Недавно вблизи ЗАЭС произошел пожар в грузовом порту.

Ядерный арбитр без свистка: что говорят в МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Мариано Гросси 13 августа 2025 года рассказал, что на ЗАЭС растут проблемы по обеспечению поставок воды для охлаждения.

Команда отметила растущие трудности с обеспечением надежной поставки охлаждающей воды для шести реакторов и их систем безопасности в состоянии холодной остановки, особенно при нынешних жарких погодных условиях, когда скорость испарения высока. Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ

Ситуация с ролью МАГАТЭ усложняется и тем, что Россия постоянно представляет отчеты в организацию, что Украина атакует ЗАЭС дронами. Работники организации при этом фактически находятся под контролем российских военных, не имея возможности самостоятельно передвигаться по станции.

Россия и МАГАТЭ имеют тесные связи. Россиянин Михаил Чудаков является заместителем генерального директора, также в Секретариате работает немало специалистов с российским гражданством. Россия также является членом Совета управляющих МАГАТЭ, одного из двух главных органов организации, что обеспечивает ей определенное влияние.

Сердце энергетики: как ЗАЭС питала страну до войны

До войны Запорожская атомная электростанция являлась критически важным компонентом энергетической системы Украины. Это была крупнейшая атомная электростанция в Европе, с шестью реакторами и общей установленной мощностью около 6 гигаватт. На ЗАЭС производилась почти половина атомной энергии страны и около четверти всей электроэнергии в целом.

Запорожская АЭС составляет 44,3% всей мощности АЭС. Традиционно АЭС обеспечивали около половины (50–55%) производимой в Украине электроэнергии. В прошлом году Запорожская АЭС произвела 23% всей электроэнергии. Институт Кеннана Международного научного центра Вудро Вильсона, статья от 19 сентября 2022 года

Атомные электростанции вместе снабжали около 50-55% электроэнергии Украины. Запорожская АЭС также снабжала энергией значительный промышленный кластер на юге и востоке Украины.

Все более громко вопрос контроля над ЗАЭС звучит накануне встречи президентов США и России. Россия не должна сохранить контроль над ЗАЭС, уверены в Greenpeace Украина, ведь это даст им возможность вести ядерный шантаж в любой момент.

