Разрушенный, но непокоренный. Как сейчас выглядит прифронтовой Орехов (фото, видео)

Город всего в нескольких километрах от фронта

В сети появились свежие кадры Орехова Запорожской области, который россияне фактически уничтожили. Город длительное время находится в нескольких километрах от фронта и ежедневно находится под атаками.

Соответствующие видео распространяется в сети. Отмечается, что к началу полномасштабного вторжения в городе жили более 15 тысяч человек, по последним данным, сейчас это около 600-700 человек.

На опубликованном видео видно, что в Орехове не осталось ни одного целого дома. Все в городе превратилось в руины. На улицах нет людей, местами можно встретить бродячих животных. Каждый день город обстреливают дронами, бомбами и артиллерией. Многие дома сгорели дотла, а над Ореховом ежедневно вздымается дым. В городе уже давно нет ни водоснабжения, ни электроэнергии.

Орехов, стелла сейчас

Орехов сейчас

Орехов сейчас

Оставшиеся люди выживают благодаря волонтерам, которые иногда привозят еду и питьевую воду. Условия жизни в Орехе бесчеловечны, а масштабы разрушений напоминают кадры из фильмов. Город всего в 7 км от линии столкновения.

Орехов на карте

Орехов до войны

Орехов до войны

Орехов в начале вторжения

Глядя на эти фото, сложно представить, что всего три года назад город был тихим и жил в своем темпе. Не было ни взрывов, ни смертей. Люди ходили на работу, дети в школу, а Орехов был обычным маленьким городом. Сейчас Орехов — город-призрак без живого места, который не сдается и к нему не могут подступиться оккупанты.

