"Сумы выстоят": репортаж из прифронтового города, который не сломить

Валерия Куценко
Приготовили репортаж, как живут Сумы по состоянию на август 2025 Новость обновлена 09 августа 2025, 08:24
Приготовили репортаж, как живут Сумы по состоянию на август 2025. Фото telegraf.com.ua

Находясь в Сумах, невозможно забыть, что идет война

Многострадальные Сумы находятся всего за пару десятков километров от российских военных, и потому регулярно страдают от обстрелов. Хотя из отдельных районов области проводится эвакуация из-за боевых действий, в самом областном центре, несмотря на опасность, остается много людей.

"Телеграф" побывал в прифронтовом городе и подготовил репортаж, что там сейчас происходит.

Сумам не привыкать ко взрывам — ведь Россия пыталась взять город в окружение еще в самом начале полномасштабного вторжения, однако была вынуждена отступить. Возобновились активные обстрелы после того, как россияне вернули контроль над территорией Курской области и начали попытки продвижения вглубь Сумской области.

На данный момент фронт так близко, что некоторые вражеские FPV-дроны уже могут подлетать к окраинам Сум.

Где Сумы на карте и как далеко граница России
Сумы на карте боевых действий DeepState

Прогуливаясь по улицам областного центра, везде можно найти напоминания о том, что идет война. Взять хотя бы площадь у облсовета — людей на ней много не встретишь, зато сразу бросаются в глаза черные провалы выгоревших окон, укрытия, аллея памяти погибших военных.

Горсовет Сумы площадь Независимости 2 как выглядит в августе 2025 после обстрела
В этом здании располагался и облсовет, и горсовет в Сумах
Горсовет Сумы площадь Независимости 2 как выглядит в августе 2025 после обстрела
Горсовет Сумы площадь Независимости 2 как выглядит в августе 2025 после обстрела
Аллея памяти погибших военных на площади Независимости в Сумах 2025
Аллея памяти погибших военных на площади Независимости в Сумах 2025
Аллея памяти погибших военных на площади Независимости в Сумах 2025

Еще одно место памяти погибших можно найти прямо у флагштока и надписи "I love Sumy" на улице Героев Сумщины.

Флаг Украины и надпись Я люблю Сумы 2025
Флаги за погибших военных ставят на площади у флага в Сумах
Память военных, павших в бою за Украину, чтят фотографиями и флагами, как в Киеве

Разбита в Сумах другая гражданская инфраструктура, образовательные учреждения, простые жилые дома. Местами обвалились целые этажи.

Уничтоженные здания в центре Сум август 2025
В этом здании был Учебно-научный институт бизнес-технологий СумГУ
Уничтоженные здания в центре Сум август 2025
В результате удара рухнули перекрытия
Сумы центр после обстрелов России август 2025
Пострадал и Институт прикладной физики напротив
Сумы центр после обстрелов России август 2025
Забитые окна - нормальное явление в Сумах
Жилой дом после обстрела России Сумы август 2025
Били и по простым многоэтажкам
Жилой дом после обстрела России Сумы август 2025
Жилой дом после обстрела России Сумы август 2025
Непонятно, как уцелели те двери

Но несмотря на все это жизнь в Сумах продолжается, на улицах много детей с мамами. По всему центру расклеены листовки "Сумы выстоят!", можно найти граффити з Путиным за решеткой и словами, что "Сумщина — северный форпост Украины". Особо радует, что часто на улицах Сум можно услышать украинский язык — чаще, чем в Харькове или в Днепре.

Сумы выстоят - развешаны листовки по всему центру в Сумах
Такие листовки очень часто можно встретить, гуляя по Сумам
Путин за решеткой граффити в центре Сум
Искусство в одном из двориков в центре города
Сумы северный форпост Украины графити у реки в Сумах

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

#Сумы #Репортаж