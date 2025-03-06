Крещатик мог выглядеть иначе, но победил здравый смысл: посмотрите, как восстанавливали улицу после войны

Сталинский ампир стал триумфом архитектуры на главной улице Киева

Крещатик, центральный проспект Киева, всегда был символом украинской столицы, и его восстановление после разрушений Второй мировой войны было важнейшим событием в истории города. После освобождения Киева от немецких оккупантов, он представлял собой руины. На месте красивых зданий лежали груды битого кирпича и изуродованной огнем домашней утвари.

Однако уже в феврале 1944 года на улицу вышли первые группы рабочих для расчистки улиц от камней. Благодаря самоотверженному труду киевлян, Крещатик быстро преобразился: была проложена инфраструктура для подземного хозяйства, расширена улица, и вдоль нее были посажены деревья.

В том же 1944 году был объявлен конкурс на проект восстановления Крещатика, в котором приняли участие десятки лучших архитекторов Советского Союза. Однако ни один из представленных проектов не смог полностью удовлетворить поставленные требования. Поэтому вскоре был объявлен второй тура конкурса.

Требования к проектам

При разработке проектов восстановления Крещатика архитекторы должны были учитывать несколько ключевых факторов:

Уникальный рельеф Киева, с его холмами и живописными видами, должен был стать основой для проектирования. Город не терпит тяжелых горизонтальных сооружений, которые могли бы утяжелить его архитектурный облик. Киев отстраивался в эпоху социализма, и это должно было отразиться в архитектурном стиле и создании ансамблей. Проекты должны были соответствовать идеалам советского общества, постепенно переходящего к коммунизму. Как столица Украины, Киев должен был получить достойное архитектурное решение, отражающее его богатую историю и героическую борьбу за независимость.

Конкурс

Конкурс на проект восстановления Крещатика был объявлен 22 июня 1944 года и проводился в два этапа. В первом туре были представлены около 20 проектов, часть из которых была заказана известным архитекторам, а другие боролись за призовые места в открытом анонимном конкурсе. Несмотря на высокий уровень представленных работ, ни один из проектов не был полностью реализован. Второй тур конкурса включал работы трех групп архитекторов под руководством Александра Власова, Алексея Тация и Владимира Заболотного.

Итоговый проект

В 1948 году окончательный проект восстановления Крещатика был поручен группе Александра Власова. Согласно генеральному плану, улица была заново отстроена в стиле "сталинского ампира", с сохранением конфигурации улиц, но с новыми зданиями. Крещатик стал широкой магистралью, застроенной как единый архитектурный ансамбль.

После утверждения окончательного проекта, одним из первых построенных объектов стал жилой дом с аркой, ведущей в сохранившийся Большой пассаж. Заметно, что арка украшена обильным декором, который можно назвать "недокоммунистическим". Сам же Большой пассаж представляет собой отдельную, изолированную структуру, которая, кажется, существует самостоятельно, как будто живет своей собственной жизнью.

В процессе строительства городской застройки первоначальные планировочные решения претерпели существенные изменения. Вместо запланированного отеля "Москва" (ныне "Украина") архитектурной доминантой главной улицы стал жилой дом-небоскреб Киевского военного округа, расположенный по адресу Крещатик, 25. Архитектура этого здания напоминает известные московские сталинские высотки. Его размещение кардинально трансформировало визуальную перспективу с улицы Богдана Хмельницкого.

Отель "Москва" ("Украина") в плане

Здание консерватории

Так или иначе, восстановление Крещатика стало символом возрождения Киева и свидетельством стойкости его жителей. Несмотря на то, что многие альтернативные проекты так и не были реализованы, они остаются интересной страницей в истории украинской архитектуры, демонстрируя разнообразие идей и подходов к восстановлению города после войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что те самые сталинские высотки на Крещатике строили буквально рабским трудом. Существовал большой разрыв между политическими иллюзиями и реальным положением вещей.