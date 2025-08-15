Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Закарпатье. Фото и все подробности аварии

Движение на участке затруднено

В пятницу, 15 августа, в Закарпатье с рельсов сошел поезд с пассажирами. Речь идет о рейсе №39/40 Запорожье — Солотвино.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". Отмечается, что пострадавших среди пассажиров или поездной бригады нет.

UPD: Три вагона с пассажирами уже отправились к конечной станции Солотвино. Рейс №84 из Солотвина в столицу отправится по графику в составе тех же трех вагонов с последующей пересадкой и объездом участка, где идет восстановление.

Поезд Запорожья Солотвино сошел с рельсов

Как сообщают в УЗ, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда. В настоящее время устанавливаются точные причины инцидента. Однако предварительно в "Укрзализныце" говорят о "выбросе" рельсов из-за аномальной жары. На месте аварии уже работают все нужные службы, стараясь как можно скорее возобновить движение поездов.

К тому же движение пригородного поезда №6581 сообщением Королево — Батево ограничено до станции Виноградов, а пассажиров рейса №84 Солотвино — Киев просят дождаться сообщения об объездном маршруте. "Укрзализныця" работает, чтобы гарантированно довезти всех до нужных пунктов назначения.

Напомним, что на Закарпатье бывают случаи схождения поездов с рельсов из-за особенностей местности — горный хребет Карпат. Довольно часто причиной выступают камни, падающие с гор.

