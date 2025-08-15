Поїзд з пасажирами зійшов з рейок на Закарпатті. Фото й всі подробиці аварії

Рух на ділянці ускладнено

У п'ятницю, 15 серпня, на Закарпатті з рейок зійшов поїзд з пасажирами. Йдеться про рейс №39/40 Запоріжжя — Солотвино.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці". Зазначається, що постраждалих серед пасажирів чи поїзної бригади немає.

UPD: Три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино. Рейс №84 з Солотвина до столиці вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об'їздом ділянки, де триває відновлення.

Поїзд Запоріжжя Солотвино зійшов з рейок

Як повідомляють в УЗ, з рейок зійшло три вагони пасажирського поїзда. Наразі встановлюються точні причини інциденту. Однак попередньо в "Укрзалізниці" говорять про "викид" рейки через аномальну спеку. На місці аварії вже працюють усі потрібні служби, намагаючись якомога швидше відновити рух поїздів.

До того ж наразі рух приміського поїзда №6581 сполученням Королево — Батьово обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино — Київ просять дочекатись сповіщення про об'їзний маршрут. "Укрзалізниця" працює, аби гарантовано довезти усіх до потрібних пунктів призначення.

Нагадаємо, що на Закарпатті бувають випадки сходження поїздів з рейок через особливості місцевості — гірський хребет Карпат. Досить часто причиною виступає каміння, яке падає з гір.

