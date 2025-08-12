Укр

Задержан партнер эксглавы "Укрзализныци" Балчуна: что связывает бывшего главу компании с арестованным поляком

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 12 августа 2025, 11:30

"Телеграф" рассказывает, по каким делам фигурировал задержанный и что его связывает с бывшим руководителем "Укрзализныци" Балчуном.

Польское Центральное антикоррупционное бюро заключило под стражу Ежи Доминика Кшистиняка. Этот предприниматель является совладельцем фирмы "Аурум Полонез", зарегистрированной в Ровно и занимавшейся добыванием янтаря и изготовлением ювелирных изделий.

Следователи подозревают задержанного в членстве в организованной преступной группе. По версии правоохранителей, эта группа занималась мошенничеством с налогом на добавленную стоимость и отмыванием денег.

Связи с министром

Ранее деловым партнером Кшистиняка в этой компании работал Войцех Балчун. Этот политик когда-то возглавлял "Укрзализныцю", а сейчас занимает должность министра государственных активов Польши.

По информации Business Insider, расследование по предпринимателю стартовало в 2019 году. Это было еще до того, как Балчун вложил деньги в "Аурум Полонез".

"Ничего не знал о прошлом"

Телеканал TVN24 сообщает, что Балчун заявляет о своей неосведомленности о прошлом Кшистиняка. Министр утверждает, что познакомился с ним только во время сотрудничества в компании и ничего не знал о его предыдущей деятельности. Балчун объясняет, что как частный инвестор не мог подробно изучить биографию будущего партнера.

В конце 2023 года Балчун прекратил свое участие в янтарном бизнесе в Украине. По неофициальным данным издания, правоохранители не проводили проверку деятельности самого Балчуна.

"Аурум Полонез" работала как субподрядчик государственного предприятия "Янтарь Украины". В течение 2020-2022 годов компания вела работы на участке "Пугач" Клесовского месторождения янтаря. Впрочем, фирма Балчуна и Кшистиняка не являлась единственным частным подрядчиком государственного предприятия.

Третьим участником "Аурум Полонез" был Николай Немцов из Черновцов. TVN24 называет его бывшим сотрудником милиции.

"Аурум Полонез"
Данные об "Ауруме Полонез"

Компания получила доступ к добыче не через открытый аукцион. В то же время фирма выкупила часть акций ровенского общества, которое имело контракт с "Янтарем Украины". Государственное предприятие имеет право на восстановление земель, нарушенных незаконной добычей, и может добывать остатки янтаря на таких участках, привлекая частных подрядчиков.

По данным "YouControl", в 2019 году "Аурум Полонез" основал Александр Миньковский из Тернопольщины. Со временем собственность неоднократно переходила к другим лицам. На сегодняшний день 51% компании принадлежит польскому обществу "Амос Инвестментс", 29,5% — Николаю Немцову и 19,5% — Войцеху Балчуну.

Александр Миньковский
Александр Миньковский

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто стоит за добычей украинского янтаря и исчезла ли его нелегальная составляющая.

Теги:
#Ривненщина #Янтарь #Ровенщина