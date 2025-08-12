Задержан партнер эксглавы "Укрзализныци" Балчуна: что связывает бывшего главу компании с арестованным поляком

"Телеграф" рассказывает, по каким делам фигурировал задержанный и что его связывает с бывшим руководителем "Укрзализныци" Балчуном.

Польское Центральное антикоррупционное бюро заключило под стражу Ежи Доминика Кшистиняка. Этот предприниматель является совладельцем фирмы "Аурум Полонез", зарегистрированной в Ровно и занимавшейся добыванием янтаря и изготовлением ювелирных изделий.

Следователи подозревают задержанного в членстве в организованной преступной группе. По версии правоохранителей, эта группа занималась мошенничеством с налогом на добавленную стоимость и отмыванием денег.

Связи с министром

Ранее деловым партнером Кшистиняка в этой компании работал Войцех Балчун. Этот политик когда-то возглавлял "Укрзализныцю", а сейчас занимает должность министра государственных активов Польши.

По информации Business Insider, расследование по предпринимателю стартовало в 2019 году. Это было еще до того, как Балчун вложил деньги в "Аурум Полонез".

"Ничего не знал о прошлом"

Телеканал TVN24 сообщает, что Балчун заявляет о своей неосведомленности о прошлом Кшистиняка. Министр утверждает, что познакомился с ним только во время сотрудничества в компании и ничего не знал о его предыдущей деятельности. Балчун объясняет, что как частный инвестор не мог подробно изучить биографию будущего партнера.

В конце 2023 года Балчун прекратил свое участие в янтарном бизнесе в Украине. По неофициальным данным издания, правоохранители не проводили проверку деятельности самого Балчуна.

"Аурум Полонез" работала как субподрядчик государственного предприятия "Янтарь Украины". В течение 2020-2022 годов компания вела работы на участке "Пугач" Клесовского месторождения янтаря. Впрочем, фирма Балчуна и Кшистиняка не являлась единственным частным подрядчиком государственного предприятия.

Третьим участником "Аурум Полонез" был Николай Немцов из Черновцов. TVN24 называет его бывшим сотрудником милиции.

Данные об "Ауруме Полонез"

Компания получила доступ к добыче не через открытый аукцион. В то же время фирма выкупила часть акций ровенского общества, которое имело контракт с "Янтарем Украины". Государственное предприятие имеет право на восстановление земель, нарушенных незаконной добычей, и может добывать остатки янтаря на таких участках, привлекая частных подрядчиков.

По данным "YouControl", в 2019 году "Аурум Полонез" основал Александр Миньковский из Тернопольщины. Со временем собственность неоднократно переходила к другим лицам. На сегодняшний день 51% компании принадлежит польскому обществу "Амос Инвестментс", 29,5% — Николаю Немцову и 19,5% — Войцеху Балчуну.

Александр Миньковский

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто стоит за добычей украинского янтаря и исчезла ли его нелегальная составляющая.