"Убивает нас именно небо". Снайпер ВСУ назвал главную проблему на "нуле"

Военные говорят, что что бы им ни давали — новое оружие, боеприпасы — они до сих пор не имеют реальной защиты от того, что их убивает больше всего

Главной проблемой на фронте является "открытое небо", ведь противник все еще может с помощью дронов оценивать ситуацию, корректировать и вести огонь. Убивает их больше всего само небо — дроны, разведка, артиллерия.

Об этом рассказал сержант роты снайперов Николай "Раптор" в интервью РБК-Украина. По его словам, противник сейчас более технически обеспечен, чем украинские военные, ведь в начале полномасштабного вторжения дроны были преимуществом Украины.

"К сожалению, как бы ни хотелось это признавать — да. По моему мнению, враг сегодня действительно технологически оснащен лучше нас. Раньше, да, мы имели преимущество в дронах, в гибкости. А сейчас они просто штампуют FPV на потоках. И не просто дроны, а с нормальными камерами, с дальней связью, с системной логикой применения", — говорит "Раптор".

Сержант отмечает, что у наших военных до сих пор нет защиты от самой большой опасности — дронов, разведки, артиллерии.

"Мы между собой на передке об этом говорим. Что бы нам ни давали — новое оружие, боеприпасы — мы до сих пор не имеем реальной защиты от того, что нас убивает больше всего. А убивает нас само небо — дроны, разведка, артиллерия", — объяснил собеседник издания.

Кроме того, он подчеркнул, что уничтожить "глаза" противника сейчас нет возможности. А потому враг постоянно следит за их действиями с неба.

"Мы до сих пор не можем закрыть небо. Ни локально, ни глобально. Нас постоянно видят. Постоянно. И в этом — вся проблема. Мы не можем уничтожить их глаза. Мы не можем помешать их дронам нас снимать, вести, корректировать огонь. А работать, когда за тобой постоянно кто-то наблюдает — ну вот в этом вся сложность нашей работы сейчас", — подытожил Николай.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные активно разрабатывают многочисленные наземные комплексы с дистанционным управлением. Среди них представленный еще в 2023 году НРК "Лют". Его ВСУ использовали во время операций в Курской области.

Также "Телеграф" рассказывал и о других наземных роботах на службе в Силах обороны. Наземные боевые дроны "Равлик" и Droid только в январе 2025 года кодифицировали, но они уже имеют большие перспективы на фронте.