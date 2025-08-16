В Украине может исчезнуть бабочка необычной красоты: она есть только в некоторых областях (фото)

Эти насекомые оказались под угрозой исчезновения из-за разрушения мест обитания вида

В числе исчезающих насекомых в Украине оказалась дневная бабочка под названием голубянка бавий. Она занесена в Красную книгу Украины и в Красный список Международного союза охраны природы.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.

Это редкое чешуекрылое насекомое из семьи Синявцовых. Ареал этой бабочки охватывает Марокко, Алжир, частично юго-восточную Европу, Кавказ и Закавказье, Малую Азию, Ближний Восток, север Ирана и северо-западный Казахстан. А в Украине она встречается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, а также на Крымском полуострове.

Голубянка бавий. Фото: Википедия

Самки имеют коричневую окраску крыльев с синим налетом у основания крыльев и более яркой строкой красных очков на задних крыльях. Нижняя поверхность крыльев серая с прикорневым голубым напылением и широкой оранжевой перевязкой вдоль наружного края задних крыльев. А крылья самцов сверху красновато-голубые с относительно широким коричнево-черным краем, у заднего угла задних крыльев 2–4 окаймленных красноватыми глазками.

Голубянка бавий

Эти насекомые оказались под угрозой исчезновения из-за разрушения мест обитания вида (распашка степи и ее облесение, урбанизация), чрезмерный выпас скота, обжиг травы.

