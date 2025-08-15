Полюбоваться пейзажами и побыть в спокойствии. На Черниговщине есть уникальное место для отдыха с семьей (видео)

Рассказываем, как туда доехать и на что можно посмотреть

Мезинский национальный природный парк – это настоящее сокровище природы на территории Черниговской области, расположенное в Новгород-Северском районе возле села Радичев. Это уникальное место сочетает в себе живописную красоту Деснянской поймы, богатое историческое наследие и возможности для активного отдыха на природе.

Что делает это место особенным

Это не просто природная территория, а настоящий "музей природы под открытым небом". На его территории находятся музеи. Парк поражает своим культурно-историческим богатством. Кроме исторического наследия, территория парка включает уникальные памятники природы и живописные ландшафты Деснянской поймы с богатой флорой и фауной.

Что посмотреть и сделать

В Мезинском парке и окрестностях села Радичи туристы могут насладиться живописными видами реки Десна и ее пойменными территориями. Посетители имеют уникальную возможность ознакомиться с археологическими и историческими памятниками, рассказывающими о многовековой истории этого края.

Это идеальное место для фотосессии среди живописных ландшафтов. Здесь можно подробно познакомиться с уникальной флорой и фауной региона, а также узнать богатую историю этой земли через экспозиции местных музеев.

Приготовление шашлыков в Мезинском национальном природном парке обычно не разрешается, ведь это охраняемая природная зона. Разжигание очага и приготовление блюд на открытом пламени, в частности шашлыков, запрещено на территориях заповедных зон и национальных парков из-за угрозы возникновения пожаров и возможного вреда окружающей среде.

Как доехать до Мезинского парка возле села Радичев

Маршрут из Киева:

Из Киева в Мезинский парк удобнее всего добираться автомобилем по трассе М-01 через Чернигов до Новгорода-Северского, а оттуда еще 15-20 километров до села Радичев. Общее расстояние составляет около 200-220 км, что занимает приблизительно 3-4 часа в пути.

Маршрут из Чернигова:

Из Чернигова можно доехать на автомобиле или автобусе до Новгорода-Северского, а затем по местному транспорту или на собственном авто до села Радичев.

Обязательно проверяйте текущее состояние безопасности в Черниговской области через официальные источники. Постоянно следите за картой воздушной тревоги и имейте доступ к мобильному приложению "Воздушная тревога". Уточните режим работы природного парка и возможности посещения, поскольку они могут меняться из-за военного положения. Всегда имейте при себе документы и средства связи, а также узнайте расположение ближайших укрытий и безопасных мест.

