Пришел с наградой от министра и не хотели пустить? В музее войны произошел скандал с военным

Рассказываем, как разрешилась ситуация

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне произошел инцидент с военнослужащим. Его не хотели пускать из-за наличия табельного оружия.

Об этом написал в Фейсбуке Геннадий Левитас, боевой офицер ВСУ, пришел в музей вместе с двумя детьми в военной форме с пистолетом в кобуре. По его словам, работник музея увидел его еще на улице и сразу забежал в помещение, чтобы встретить посетителя у входа вместе с полицейским.

Сотрудник музея объяснил офицеру, что по правилам посещения запрещено приносить на территорию и в помещение музея оружие. Даже по предъявлении документов военнослужащему отказали в посещении.

Действительно, в официальных правилах посещения Национального музея истории Украины во Второй мировой войне указан запрет на принесение на территорию и в помещение музея колючих и режущих предметов, оружия, взрыво- и огнеопасных, легковоспламеняющихся, ядовитых веществ.

Офицер попросил позвать кого-нибудь более компетентного и старшего по должности. Через 15 минут пришел другой работник музея, с которым состоялся разговор о возможности посещения.

В ходе беседы выяснилось, что проблема заключалась не в наличии оружия как такового, а в его открытом ношении. Представитель музея объяснил, что это может напугать других посетителей. На вопрос офицера, обыскивали бы его, будь оружие в сумке, получил отрицательный ответ.

В результате военнослужащему разрешили войти в музей, но при условии, что он прикроет оружие теннисткой.

Офицер обратился в администрацию музея и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, описав свои чувства от ситуации. Он отметил, что ощутил унижение, поскольку был вынужден спрятать оружие — знак Министра обороны и символ борьбы героев экспозиции музея.

Военнослужащий предложил либо внести изменения в правила посещения, либо четче прописать запрет входа для ветеранов войны и военнослужащих с оружием. Он также отметил, что у музея нет условий для временного хранения оружия.

Реакция украинцев

Общественность разделилась в своих мыслях по поводу инцидента. Часть пользователей социальных сетей поддержала военного, считая, что правила музея нуждаются в пересмотре, особенно учитывая специфику экспозиции, посвященной текущей войне.

Другие посетители высказали мнение, что правила должны действовать одинаково для всех, вне зависимости от статуса личности. Некоторые комментаторы отметили, что работники музея действовали согласно установленным правилам и имели право требовать их соблюдения.

