Прут на водопой: цель россиян по захвату важного объекта оказалась напрасной

Проблема с водой в Донецке тянется с самого начала оккупации региона

11 августа стало известно, что оккупанты пошли в активное наступление к северу от Доброполья и смогли захватить узкое выступление протяженностью примерно 10 километров по направлению к Славянску, откуда напрямую к трассе на Краматорск и Славянск остается более 20 километров. Уже 13 августа стало известно, что прорыв был остановлен. Однако оккупанты давно заявляли о планах захвата Славянска — мол, только это может обеспечить Донецкую агломерацию водой. А ситуация там с водоснабжением критична, и это еще мягко сказано.

Коллаборанты объясняют необходимость захвата Славянска потребностью получить контроль над каналом "Северский Донец — Донбасс", который начинается вблизи этого города. Этот канал до войны обеспечивал 94% питьевой воды для Донецкой области. Он поставлял воду в крупные города, включая Донецк и Мариуполь. Но его инфраструктура получила серьёзные повреждения из-за боевых действий и российских обстрелов ещё в 2022 году.

"Телеграф" выяснил, поможет ли оккупантам это наступление вернуть воду в Донецк и другие города региона, а также какие настоящие планы оккупантов по региону.

Разрушили сами — теперь хотят "восстановить"

В начале полномасштабного вторжения канал получил значительные повреждения в районе Часова Яра и Бахмута. Насосные станции, фильтры и трубопроводы были разрушены или выведены из строя. Это сложная система с несколькими насосными станциями, которые подают воду на высоту до 250 метров через семь подъёмов. Без электроснабжения и надлежащего обслуживания восстановить работу канала будет чрезвычайно сложно. Поэтому очевидно, что даже в случае захвата Славянска восстановление канала потребует огромных ресурсов и времени.

Водопровод за миллиарды, который не работает

Оккупанты пытались компенсировать недостаток воды, строя водопровод "Дон — Донбасс" из Ростовской области. Этот проект оказался неэффективным. Он обеспечивает лишь треть потребностей региона — до 300 тысяч кубометров в сутки вместо необходимых 850 тысяч.

Проект сопровождался коррупцией и некачественным выполнением работ. Это ещё больше ограничило его эффективность и не решило проблему водоснабжения на оккупированных территориях. Именно поэтому Донецк и прилегающие города и городки страдают от недостатка воды.

Когда природа также против оккупантов

Главные водохранилища региона — Волынцевское, Ханженковское и Старокрымское — обмелели, и причиной этого является не только засушливые зимы и жаркое лето. Оккупанты крайне неграмотно распределяли водные ресурсы региона, исчерпывая и так обмелевшие водоёмы, что только усугубило ситуацию. Подпитать эти водохранилища можно только с помощью подачи воды из рек. Главной водной артерией Донбасса является река Северский Донец, но из-за засухи и отсутствия воды она тоже обмелела — недавно здесь зафиксировали самый низкий уровень воды за 72 года.

Карта главных рек Украины

Где когда-то плавали на лодках, скоро будут играть в футбол

Фото главных водоёмов региона более чем иллюстративны. Например, Ханженковское водохранилище под Макеевкой полностью обмелело. Вода была выкачана целиком.

Ханженковское водохранилище под Макеевкой, фото август 2025

Ханженковское водохранилище

Ханженковское водохранилище, засуха

Енакиевское море превратилось в лужу, которая постепенно зарастает травой. Местные жители говорят, что вскоре на дне водохранилища можно будет играть в футбол.

Волынцевское водохранилище, откуда брали воду Енакиево и ближайшие населённые пункты, также высохло. За лето оно досохнет окончательно. В таком же состоянии другие водохранилища Донбасса под Донецком, Макеевкой и Харцызском.

Волынцевское водохранилище, июль 2025 год

Волынцевское водохранилище под Енакиево

Исаковское водохранилище под Алчевском тоже практически пустое. На 60% водоём наполнялся за счёт шахтных вод. После того как оккупанты уничтожили шахтные водоотливы, воды в прежнем количестве уже не будет — вся она уходит под землю.

Драки за воду – это реальность

Утро у дончан теперь начинается не с кофе, а с несколькодесятиметровых очередей за водой. Воду в городе подают несколько раз в неделю — всё остальное время надо набирать в бутылки привозную или покупать в магазине.

В Донецке из-за нехватки воды начались конфликты между жителями. Люди обвиняют друг друга в "кражах воды" и чрезмерном её использовании. Они пишут доносы на соседей и нередко устраивают драки.

В Мариуполе оккупанты перевели город на почасовой график подачи воды. Теперь она подаётся дважды в день — утром и вечером. Старокрымское водохранилище, откуда город брал воду, исчерпано.

Как выглядит сейчас Старокрымское водохранилище

Старокрымское водохранилище

Из-за водного коллапса на Донбассе оккупационная администрация собирается отключать и останавливать промышленность. Глава "ДНР" Денис Пушилин продолжает заявлять, что воды не будет, пока не захватят Славянск. При этом он не упоминает, что водопровод придётся строить фактически заново.

Какие настоящие мотивы окупантов

Иван Тимочко, глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, объясняет настоящие мотивы оккупантов:

"Коллаборанты Донецкой оккупационной администрации рассказывали, что когда россияне зайдут в Славянск, то в Донецке будет вода. Это лишь оправдание, потому что вода, которая шла в сам Донецк, шла из Северского Донца и другими путями, в основном трубопроводами. Они сейчас уничтожены, и уничтожили их сами россияне, когда они атаковали Вооружённые Силы на Донецком направлении".

По словам военного эксперта, обещания захватить Славянск — это способ оправдаться перед местным населением. Россияне опасаются бунтов из-за нехватки воды, хотя кому там бунтовать, если мужчин всех "сожгли" по фронтам, а остальными активными людьми быстренько займётся ФСБ.

"А чего они добиваются этим наступлением? Они хотят захватить всю Донецкую область. Это в том числе и политический вопрос. Это даст им возможность а-ля показать результаты так называемого СВО" Иван Тимочко

Добропольский клин и планы окупантов, скриншот DeepState

Действительно оккупанты могут пустить воду в Донецк из Славянска.

Даже в случае захвата канала "Северский Донец — Донбасс" оккупанты столкнутся с серьёзными трудностями в восстановлении водоснабжения Донецка. Повреждённая инфраструктура, недостаток ресурсов, коррупция и природные факторы делают быстрое восстановление маловероятным.

К тому же, оккупационные власти не способны эффективно решать проблему водоснабжения. Неудачный проект водопровода "Дон — Донбасс" и постоянные жалобы местных жителей это подтверждают.

Для полноценного восстановления водоснабжения нужны масштабные инвестиции, ремонт инфраструктуры и стабильное электроснабжение.

Ситуация в водохранилищах: сравнение с прошлыми годами

Заведующий лабораторией ГИС Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон в комментарии "Телеграфу" объяснил, что нынешние проблемы с водоснабжением на оккупированной части Донбасса имеют прежде всего техногенный и военный характер, а не связаны с климатическими изменениями.

Сергей Гапон/Facebook

По словам эксперта, уровень воды в большинстве водохранилищ Донецкой и Луганской областей на август 2025 года не является критически низким. Для сравнения, лето 2020 года было хуже по объёмам воды во многих водоёмах региона. Анализ многолетних наблюдений, в частности по спутниковым снимкам, показывает, что за последнее десятилетие воды нередко было меньше, чем сейчас.

В то же время есть около пяти водохранилищ, где уровень воды действительно существенно упал. Однако даже в этих случаях вода ещё остаётся, а причины снижения уровней — преимущественно техногенные.

Ключевые факторы дефицита

Главной причиной нынешнего кризиса Гапон называет ведение активных боевых действий и последствия хозяйствования оккупационной "власти". Из-за разрушения канала Северский Донец – Донбасс прекратился привычный транзит воды. Повреждены как русло и гидротехнические сооружения, так и насосные станции.

В плохом состоянии находится и вся сопутствующая водная инфраструктура — плотины, плиты, трубы, насосные и очистные станции. К этому добавляется исчерпание подземных вод из горизонтов, которые активно использовали последние десять лет.

Для полноценной работы водоснабжения Донбасса необходима не только работа канала Северский Донец – Донбасс, но и подача воды из Днепра через канал Днепр — Донбасс. Эта система включает водохранилища Харьковщины, часть которых сейчас повреждена в результате боевых действий. Дамбы кое-где разрушены или взорваны, что делает невозможным нормальное функционирование водного баланса региона.

Перспективы обновления

Эксперт подчёркивает, что без устойчивого мира и длительного восстановления всей водной инфраструктуры Донецкой, Луганской и Харьковской областей обеспечить население оккупированных территорий даже минимально необходимыми объёмами воды невозможно. С каждым годом запасы подземной воды будут сокращаться, сети будут изнашиваться, а насосные и очистные станции постепенно выходить из строя.

Водопровод из России: технические ограничения

Что касается водопровода из Дона, Гапон отметил, что по спутниковым снимкам трудно оценить реальное состояние работ и уровень воды в источниках. При этом существуют объективные технические препятствия:

в самом Дону нет избытка воды, а климатические изменения лишь уменьшают её объёмы;

перепады высот требуют строительства многочисленных насосных станций;

для замены воды из Днепра и Северского Донца требуется несколько веток водопровода;

магистральные трубы должны сопровождаться сотнями километров более мелких сетей, которые распределяют воду по населённым пунктам.

Эксперт подчеркнул, что основная проблема заключается не только в доставке воды в одну точку, а в её распределении по региону. Поскольку значительная часть местных сетей разрушена или непригодна к эксплуатации, даже поступление воды из Дона не решит проблему в целом.

