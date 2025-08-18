Прорыв РФ в Донбассе? Сырский раскрыл детали боев за Покровск

Россияне применили "тактику тысячи порезов"

Российские оккупанты пытаются прорвать фронт на Покровском направлении. ВСУ вынужденны были перебросить дополнительные силы из-за постоянных атак армии РФ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью РБК-Украина рассказал, что после этого ситуацию удалось переломить в пользу украинских защитников. Он подчеркнул, что в этом направлении нет сплошной линии фронта, поэтому россиянам удалось продвинуться.

В частности, он описал действия врага как "тактику тысячи порезов". Это означает, что россияне атаковали малыми штурмовыми группами. Это дало возможность вражеским солдатам продвинуться в украинские населенные пункты на 10-12 км и появиться там неожиданно. Одна из причин – ландшафт. Местность там покрыта растительностью, пронизана оврагами и реками, все это позволяет скрыто передвигаться.

После того, как был принят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победное настроение врага изменилось в отчаяние Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ

Именно у Доброполья враг наносил, по мнению Сырского, один из основных ударов. На северном направлении российские военные хотят повредить логистике ВСУ, а в целом начать частичное окружение Покровска и населенных пунктов рядом.

Противник пытается охватить Покровскую агломерацию с двух сторон. Он наступает на севере – северо-восточном направлении, и на юге – юго-западном направлении, пытаясь таким образом сформировать своеобразные тиски. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ

Россия пытается взять Покровск в "тиски"

На северном направлении атаки на украинские позиции ведет 51-я общевойсковая армия РФ, рассказал главнокомандующий, имеющий три бригады. Раньше она была армейским корпусом из т.н. "ДНР", украинские военные брали в плен и уничтожали нападающих из горловской бригады. В общем, резюмировал Сырский, пленные в основном молодые, призываемые, в том числе и из РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно на Покровском направлении у россиян наибольшие потери. О стремительном продвижении врага на этом направлении стало известно 11 августа.