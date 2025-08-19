Не "Дружба" ты мне больше: как Украина сломала нефтепровод и запустила "вторичную детонацию" в Венгрии
-
-
Нефть больше не идет по "Дружбе" и в Венгрии взбешены
Силы обороны Украины полностью "выключили" легендарный нефтепровод "Дружба". Российское топливо больше не идет по нему в Европу и некоторых это там уже привело в ярость.
"Телеграф" рассказывает о том, что такое нефтепровод "Дружба" и том, кто и как его сломал.
Не "Дружба" ты мне больше
18 августа глава МИД Венгрии Петр Сийярто в яростном и дерзком тоне сообщил, что его страна больше не получает нефти по российскому трубопроводу. Причиной этому он назвал якобы удары Украины и заявил, что это "нападение на энергетику Венгрии". При этом российская сторона якобы заверила Будапешт, что пытается возобновить поставки как можно скорее, но когда это будет не известно.
Министр не уточнил о каком нефтепроводе речь, однако судя по предыдущим его заявлениям, речь идет именно о "Дружбе". Дело в том, что его системы подвергались загадочным происшествиям на протяжении всего августа.
Буквально за неделю до остановки, 14 августа, Сийярто уже выражал негодование и даже попытался шантажировать Украину из-за того, что наша страна якобы поставила под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Причиной этому послужили взрывы в Брянской области.
"Украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной без Венгрии… В этом контексте последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба", который поставляет Венгрии сырую нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, особенно возмутителен", — заявлял Сийярто.
Действительно в ночь на 13 августа неизвестные дроны атаковали город Унеча и его окрестности в Брянской области РФ. И действительно, по предварительным данным, целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" в селе Высокое.
Что интересно, ЛПДС "Унеча нефтепровода "Дружба" уже была под ударами и 6 августа.
Кто сломал "Дружбу" между Венгрией и Россией
Вечером 18 августа глава Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди сделал заявление о том, что нефтепровод "Дружба" "отдыхает", По его словам перекачка нефти по нему полностью остановлена на неустановленный срок.
Он утверждает, что "Дружба" была выведена из строя дронами бойцов 14 полка СБС в результате ударов по нефтеперекачивающей станции "Никольское", которая расположена в Тамбовской области РФ.
Стоит отметить, что информацию об атаке нефтеперекачивающей станции "Никольское" также подтверждают и в Генштабе ВСУ. Там уточнили, что в результате попадания на объекте вспыхнул пожар и перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.
Снимков с земли пораженной станции пока нет, однако уже имеются спутниковые снимки линейной производственно-диспетчерская станция "Унеча" (одна из ключевых станций "Дружбы"), которая была атакована в ночь на 13 августа. На них можно увидеть масштабные разрушения.
Как был устроен легендарный нефтепровод, проходящий через Украину
До полномасштабного вторжения более трети российской нефти в Европу шло по трубопроводу "Дружба". Он в Беларуси делится на две ветви: южную – через Украину в Словакию, Венгрию, Чехию, и северную – в Польшу и Германию.
Мощность "Дружбы" составляла 66,5 млн т нефти в год. Пропускная способность нефтепровода через Украину – 16,7 млн т нефти в год; северной ветви – 49,8 млн т. Например в 2021 году поставки российской нефти через "Дружбу" составили 35,9 млн т, по данным российской "Транснефти".
Справка: общая протяженность трубопроводной системы "Дружба" — 8900 км. Нефтепроводная магистраль проходит через несколько стран и пересекает 45 крупных рек.
ЛПДС "Унеча", по которой прилетело в один из разов, — один из важнейших пунктов на ветке нефтепровода. Фактически он дает возможность поставлять нефть по трем направлениям. А Никольское находится еще выше Унечи.
Вывод станций из строя соответственно прекращает поставки по всем направлениям, в частности, и в Венгрию. Именно поэтому так сильно возбудился Сийярто.
Сийярто "подожгли" — реакции Украины на атаку
В Украине на официальном уровне отреагировали на атаки на "Дружбу". Учитывая, что за несколько часов до реакций глава МИД Венгрии опубликовал свой гневный пост с нотками шантажа в адрес Украины, их, вероятно, можно считать, в том числе, ответом Будапешту.
В Генштабе ВСУ официально заявили:
"Нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры России и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора", — отметили военные, объясняя цель атаки.
А Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пошел еще дальше, репостнув мем, где командующего СБС "Мадяра" называют "Министром энергетики Венгрии".
"Мадяр ввел санкции против мадяр", — говорится в подписи к мему.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь больших переговоров Россия массированно атаковала Кременчуг.