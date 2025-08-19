Не "Дружба" ты мне больше: как Украина сломала нефтепровод и запустила "вторичную детонацию" в Венгрии

Нефть больше не идет по "Дружбе" и в Венгрии взбешены

Силы обороны Украины полностью "выключили" легендарный нефтепровод "Дружба". Российское топливо больше не идет по нему в Европу и некоторых это там уже привело в ярость.

"Телеграф" рассказывает о том, что такое нефтепровод "Дружба" и том, кто и как его сломал.

Не "Дружба" ты мне больше

18 августа глава МИД Венгрии Петр Сийярто в яростном и дерзком тоне сообщил, что его страна больше не получает нефти по российскому трубопроводу. Причиной этому он назвал якобы удары Украины и заявил, что это "нападение на энергетику Венгрии". При этом российская сторона якобы заверила Будапешт, что пытается возобновить поставки как можно скорее, но когда это будет не известно.

Министр не уточнил о каком нефтепроводе речь, однако судя по предыдущим его заявлениям, речь идет именно о "Дружбе". Дело в том, что его системы подвергались загадочным происшествиям на протяжении всего августа.

Буквально за неделю до остановки, 14 августа, Сийярто уже выражал негодование и даже попытался шантажировать Украину из-за того, что наша страна якобы поставила под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Причиной этому послужили взрывы в Брянской области.

"Украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной без Венгрии… В этом контексте последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба", который поставляет Венгрии сырую нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, особенно возмутителен", — заявлял Сийярто.

Действительно в ночь на 13 августа неизвестные дроны атаковали город Унеча и его окрестности в Брянской области РФ. И действительно, по предварительным данным, целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" в селе Высокое.

Что интересно, ЛПДС "Унеча нефтепровода "Дружба" уже была под ударами и 6 августа.

Кто сломал "Дружбу" между Венгрией и Россией

Вечером 18 августа глава Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди сделал заявление о том, что нефтепровод "Дружба" "отдыхает", По его словам перекачка нефти по нему полностью остановлена на неустановленный срок.

Он утверждает, что "Дружба" была выведена из строя дронами бойцов 14 полка СБС в результате ударов по нефтеперекачивающей станции "Никольское", которая расположена в Тамбовской области РФ.

Стоит отметить, что информацию об атаке нефтеперекачивающей станции "Никольское" также подтверждают и в Генштабе ВСУ. Там уточнили, что в результате попадания на объекте вспыхнул пожар и перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Пожар на станции Никольское

Нефтеперекачивающая станция Никольское

Снимков с земли пораженной станции пока нет, однако уже имеются спутниковые снимки линейной производственно-диспетчерская станция "Унеча" (одна из ключевых станций "Дружбы"), которая была атакована в ночь на 13 августа. На них можно увидеть масштабные разрушения.

Станция Унеча нефтепровода Дружба серьезно повреждена

Как был устроен легендарный нефтепровод, проходящий через Украину

До полномасштабного вторжения более трети российской нефти в Европу шло по трубопроводу "Дружба". Он в Беларуси делится на две ветви: южную – через Украину в Словакию, Венгрию, Чехию, и северную – в Польшу и Германию.

Мощность "Дружбы" составляла 66,5 млн т нефти в год. Пропускная способность нефтепровода через Украину – 16,7 млн т нефти в год; северной ветви – 49,8 млн т. Например в 2021 году поставки российской нефти через "Дружбу" составили 35,9 млн т, по данным российской "Транснефти".

Справка: общая протяженность трубопроводной системы "Дружба" — 8900 км. Нефтепроводная магистраль проходит через несколько стран и пересекает 45 крупных рек.

ЛПДС "Унеча", по которой прилетело в один из разов, — один из важнейших пунктов на ветке нефтепровода. Фактически он дает возможность поставлять нефть по трем направлениям. А Никольское находится еще выше Унечи.

Вывод станций из строя соответственно прекращает поставки по всем направлениям, в частности, и в Венгрию. Именно поэтому так сильно возбудился Сийярто.

Сийярто "подожгли" — реакции Украины на атаку

В Украине на официальном уровне отреагировали на атаки на "Дружбу". Учитывая, что за несколько часов до реакций глава МИД Венгрии опубликовал свой гневный пост с нотками шантажа в адрес Украины, их, вероятно, можно считать, в том числе, ответом Будапешту.

В Генштабе ВСУ официально заявили:

"Нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры России и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора", — отметили военные, объясняя цель атаки.

А Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пошел еще дальше, репостнув мем, где командующего СБС "Мадяра" называют "Министром энергетики Венгрии".

"Мадяр ввел санкции против мадяр", — говорится в подписи к мему.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь больших переговоров Россия массированно атаковала Кременчуг.