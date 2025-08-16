Сверхмощный НПЗ в России дымит и не работает. Пропагандисты придумали новое оправдание (фото, видео)

После предыдущей атаки завод прекратил прием нефти, а теперь еще и дым появился

Над Волгоградским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в России поднялся густой столб дыма. Пропагандисты уже опровергли сообщения о пожаре и атаке дронов.

Как пишут местные паблики, на НПЗ проводят ремонтные работы после мощной дроновой атаки. Однако во время работ возник слив загоревшихся нефтепродуктов.

Пропагандисты утверждают, что все под контролем и якобы так и было задумано. Ведь во время ремонта поврежденных резервуаров произошло возгорание слившихся нефтепродуктов.

На опубликованных фото и видео видно сильное задымление возле НПЗ, которое больше смахивает на пожар, чем на последствия ремонтных работ. Заметим, что 14 августа дроны атаковали Волгоградский НПЗ, последствия удара были достаточно масштабными. Ведь, по данным Bloomberg, завод прекратил прием нефти на неопределенный срок.

Волгоградский НПЗ пожар

Добавим, что НПЗ "Лукойла" в Волгограде входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Его проектная мощность – около 300 000 баррелей сырой нефти в сутки. После атаки дронов пожар не могли ликвидировать на заводе более 19 часов – горели нефтепродукты и объект.

Ежегодно на этом НПЗ перерабатывают более 15 млн тонн нефти — 5,6% от всей российской переработки. Завод производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики Вооруженных сил России.

