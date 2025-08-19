Не "Дружба" ти мені більше: як Україна зламала нафтопровід і запустила "вторинну детонацію" в Угорщині

Нафта більше не йде по "Дружбі" і в Угорщині розлючені

Сили оборони України повністю "виключили" легендарний нафтопровід "Дружба". Російське паливо більше не йде по ньому в Європу і деяких це там уже розлютило.

"Телеграф" розповідає про те, що таке нафтопровід "Дружба" і про те, хто і як його зламав.

Не "Дружба" ти мені більше

18 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в розлюченому і зухвалому тоні повідомив, що його країна більше не отримує нафти по російському трубопроводу. Причиною цього він назвав нібито удари України та заявив, що це "напад на енергетику Угорщини". При цьому російська сторона нібито запевнила Будапешт, що намагається відновити постачання якнайшвидше, але коли це буде невідомо.

Міністр не уточнив про який нафтопровід мова, проте судячи з попередніх його заяв, йдеться саме про "Дружбу". Річ у тому, що його системи зазнавали загадкових подій протягом усього серпня.

Буквально за тиждень до зупинки, 14 серпня, Сійярто вже обурювався і навіть спробував шантажувати Україну через те, що наша країна нібито поставила під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини. Причиною цього стали вибухи в Брянській області.

"Українська енергетична безпека стала б вельми нестабільною без Угорщини… У цьому контексті останній удар України по нафтопроводу "Дружба", який постачає Угорщині сиру нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим", — насмілився заявити Сійярто.

Дійсно в ніч на 13 серпня невідомі дрони атакували місто Унеча та його околиці у Брянській області РФ. І справді, за попередніми даними, метою атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" у селі Високе.

Що цікаво, ЛВДС "Унеча нафтопроводу "Дружба" вже була під ударами і 6 серпня.

Хто зламав "Дружбу" між Угорщиною та Росією

Увечері 18 серпня глава Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді зробив заяву про те, що нафтопровід "Дружба" "відпочиває". За його словами, перекачування нафти по ньому повністю зупинено на невстановлений термін.

Він стверджує, що "Дружба" була виведена з ладу дронами бійців 14 полку СБС в результаті ударів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", яка розташована в Тамбовській області РФ.

Варто зазначити, що інформацію про атаку нафтоперекачувальної станції "Нікольскоє" також підтверджують і в Генштабі ЗСУ. Там уточнили, що внаслідок влучання на об’єкті спалахнула пожежа і перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Пожежа на станції Нікольскоє

Нафтоперекачувальна станція Нікольскоє

Знімків із землі ураженої станції поки немає, проте вже є супутникові знімки лінійної виробничо-диспетчерської станції "Унеча" (одна з ключових станцій "Дружби"), яка була атакована в ніч проти 13 серпня. Там можна побачити масштабні руйнації.

Станція Унеча нафтопроводу Дружба серйозно пошкоджена

Як було влаштовано легендарний нафтопровід, що проходить через Україну

До повномасштабного вторгнення понад третину російської нафти до Європи йшло трубопроводом "Дружба". Він у Білорусі ділиться на дві гілки: південну – через Україну до Словаччини, Угорщини, Чехії та північну – до Польщі та Німеччини.

Потужність "Дружби" становила 66,5 млн. т нафти на рік. Пропускна спроможність нафтопроводу через Україну – 16,7 млн. т нафти на рік; північної гілки – 49,8 млн т. Наприклад, у 2021 році поставки російської нафти через "Дружбу" склали 35,9 млн т, за даними російської "Транснафти".

Довідка: загальна протяжність трубопровідної системи "Дружба" — 8900 км. Нафтопровідна магістраль проходить через кілька країн і перетинає 45 великих рік.

Нафтопровід Дружба

ЛВДС "Унеча", по якій прилетіло одного разу, — один з найважливіших пунктів на гілці нафтопроводу. Фактично він дає можливість постачати нафту по трьом напрямкам. А Нікольскоє знаходиться ще вище Унечі.

Виведення станцій з ладу відповідно припиняє постачання в усіх напрямках, зокрема й до Угорщини. Саме тому так сильно розлютився Сійярто.

Сійярто "підпалили" — реакції України на атаку

В Україні на офіційному рівні відреагували на атаки на "Дружбу". Враховуючи, що за кілька годин до реакцій глава МЗС Угорщини опублікував свій гнівний пост з нотками шантажу на адресу України, їх, ймовірно, можна вважати, зокрема, відповіддю Будапешту.

У Генштабі ЗСУ офіційно заявили:

"Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури рф та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора", — зазначили військові, пояснюючи цілі атаки.

А Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пішов ще далі, репостнувши мем, де командувача СБС "Мадяра" називають "Міністром енергетики Угорщини".

"Мадяр ввів санкції проти мадяр", — йдеться у підписі до мема.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч великих переговорів Росія масовано атакувала Кременчук.