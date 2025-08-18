Сийярто угрожает Украине? В Венгрии истерика из-за российского нефтепровода

Возможную атаку на нефтепровод России назвали "нападением на энергетику Венгрии"

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто обвинил Украину в якобы ударе по нефтепроводу в РФ. В результате Будапешт якобы перестал получать нефть.

Об этом Сийярто написал в Facebook. Однако он не уточнил детали атаки и то, о каком нефтепроводе идет речь.

По словам венгерского политика, Украина "снова атаковала нефтепровод", ведущий в Венгрию. В результате Россия приостановила поставки нефти в страну. В Будапеште уже прозвучали намеки и угрозы Киеву.

"Напоминание украинским лицам, принимающим решение: электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль в энергоснабжении вашей страны", — написал Сийярто.

Более того, Сийярто назвал возможную атаку на нефтепровод России "нападением на энергетику Венгрии". При этом российская сторона якобы заверила Будапешт, что пытается возобновить поставки как можно скорее, но когда это будет не известно.

"Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине, и на это нацелено все больше украинских атак против нашей энергетической безопасности", — добавил Сийярто.

В заключение глава МИД добавлял, что война России и Украины не должна касаться Венгрии, страна не хочет и не будет вмешиваться в это. Однако перебои с поставками нефти могут иметь свои последствия для Киева.

Добавим, что Сийярто не сказал, о каком нефтепроводе идет речь, однако есть вероятность, что повреждена "Дружба". Это исторический канал поставки Urals – сорт сырой российской нефти, который составляет более 50% импорта Венгрии.

Напомним, в ночь на 13 августа был нанесен удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча", которая используется для обеспечения российских войск топливом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Сийярто был в истерике из-за удара дронов по нефтепроводу "Дружба".