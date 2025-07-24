Украинский "железный полигон" и миллиарды на оборону: Анна Гвоздяр подвела итоги работы в Минстратегпроме

Гвоздяр поблагодарила двух министров, премьера, партнеров из разных органов власти и ВСУ

Анна Гвоздяр заявила об окончании почти двухлетней работы и подвела итоги деятельности в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности. По ее словам, этот период стал важным для развития украинской оборонной промышленности, запуска новых сервисов для производителей, отладки международного партнерства и формирования целого бренда украинского ВПК.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Среди достижений Гвоздяр назвала создание в министерстве отдела по работе с БПЛА, РЭБ, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами к сбросам. Это подразделение координировало постоянные встречи с производителями, способствовало улучшению изделий и решению неотложных вопросов.

Был запущен ряд сервисов:

механизм бронирования работников для выполнения контрактов оборонного назначения;

для выполнения контрактов оборонного назначения; программа льготного кредитования под 5% (уже выдано 46 кредитов на почти 2,5 млрд грн);

(уже выдано 46 кредитов на почти 2,5 млрд грн); лизинговая поддержка производителей ВВТ;

производителей ВВТ; "Железный полигон" — сервис быстрых тестирований оружия (130 испытаний за полгода);

— сервис быстрых тестирований оружия (130 испытаний за полгода); "Библиотека комплектующих" — платформа поиска украинских производителей деталей (170 участников);

— платформа поиска украинских производителей деталей (170 участников); программа "Сделано для победы" с грантами до 8 млн грн на оборудование для производства.

Среди важных изменений в нормативном поле Гвоздяр отметила признание ПО составляющей вооружения, возможность изменять стоимость контрактов на БПЛА и РЭБ, упрощение импорта взрывчатых веществ, а также критерии критичности предприятий для бронирования.

Министерство наладило сотрудничество с 25 образовательными учреждениями и инициировало привлечение ветеранов в оборонную индустрию — уже 152 компании подписали принципы поддержки ветеранов, а 75 HR-специалистов прошли тренинги.

Отдельно Гвоздяр упомянула о запуске образовательной платформы Smart Force Academy для лидеров оборонных компаний (420 заявок), реформу ГИФКУ и создание бренда "ЗБРОЯ", который уже объединяет почти 900 производителей. Также ведётся работа по созданию законодательной базы, которую должно реализовать Минобороны.

Среди направлений международного сотрудничества — участие в выставках, развитие Офиса поддержки инвестиций, работа с партнёрами над привлечением капитала в сектор ОПК.

Гвоздяр поблагодарила двух министров, премьера, партнёров из различных органов власти и ВСУ за возможность реализовать эти проекты, которые, по её словам, действительно повлияли на укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 6 мая Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности провело выставку вооружения по случаю Дня пехоты, на которой продемонстрировали ряд современных образцов военной техники. боевую часть массой до 120 килограммов – этого достаточно, чтобы поражать цели на территории Москвы или Санкт-Петербурга.