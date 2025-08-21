Продолжает старую стратегию. Эксперт объяснил, почему Россия усилила обстрелы Украины

Со дня переговоров Трампа и Путина на Аляске произошло две массированных атаки

Массированные комбинированные атаки по Украине, в том числе и 21 августа, — это не демонстрация силы России или новая стратегия. С момента встречи главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа произошло уже два больших удара.

Как рассказал Павел Лакийчук, капитан первого ранга, руководитель программ программы Центра глобалистики Стратегия ХХІ, в эфире телемарафона, Путин использует свою старую стратегию. Россия продолжает запугивать украинцев, чтобы покорить к своим "условиям мира".

"Атаки по Украине — это демонстрация бессилия Путина", — сказал Павел Лакийчук.

Последствия удара по Мукачево

Он объяснил, что Путин, не имея серьезных успехов на фронте или в дипломатическом принуждении Украины к капитации, продолжает свою старую стратегию. Россия запугивает украинцев, пытаясь заставить принять "мир на условиях Кремля", который фактически равен капитуляции.

Удар по Украине 21 августа

Российские оккупанты в ночь на 21 августа устроили очередную комбинированную атаку по Украине. Были запущены аэробалистические ракеты "Кинжал" и "Циркон", а также "Калибр" и крылатые ракеты Х-101 с самолетов стратегической авиации. Кроме того, были еще и ударные дроны. Взрывы раздались в Запорожье, Луцке, Львове, Мукачево, Днепре, Чернигове, Сумах и ряде других городов Украины.

Карта движения воздушных целей 21 августа

Предыдущая атака произошла в ночь на 19 августа. Были запущены беспилотники и крылатые ракеты Х-101. Кроме того, по Одесской и Полтавской областям ударили баллистикой. Главной мишенью атаки стал Кременчуг — его атаковали десятки дронов, две баллистические и пять крылатых ракет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях российского удара по Закарпатью в ночь на 21 августа.